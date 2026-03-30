«Пахать!» Миллиардер призвал «собраться» и работать шесть дней в неделю по 12 часов 2 1806

Lifenews
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Пахать!» Миллиардер призвал «собраться» и работать шесть дней в неделю по 12 часов
ФОТО: Youtube

Долларовый миллиардер и олигарх Дерипаска призвал ввести в России шестидневку по 12 часов, так как "не время расслабляться".

В России захотели изменить стандартный график работы. Согласно инициативе, россиянам следует трудиться шесть дней в неделю по 12 часов. Таким мнением поделился миллиардер Олег Дерипаска.

Как пояснил предприниматель, Россия находится в периоде тяжелой трансформации от глобальных возможностей к региональным со множеством ограничений. При этом ресурсов у страны немного, а если точнее, то единственным значимым является умение в тяжелые минуты собраться и работать еще больше.

"И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию", - призвал миллиардер.

Дерипаска знает несколько десятков людей, начавших жить по такому графику еще в 1990-е, и теперь «им будет полегче, чем остальным». Правда, он не уточнил, чем они занимались и занимаются теперь, как и то, как у них обстоят дела со здоровьем после такого графика. Но, "мир стал другим не только для России", а решать свои задачи с помощью смягчения денежно-кредитной политики и ослабления рубля уже не получится, заявил миллиардер. В список проблем он включил «разгром силовиками правовых институтов, на которых, как на фундаменте, держались инвестиции в российскую экономику», но уточнил, что это лишь часть проблемы.

#инвестиции #работа #бизнес #экономика #Россия
