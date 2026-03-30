Карьера Сидни Суини в Голливуде словно магнит для скандалов: едва улеглись страсти вокруг ее роли в «Кристи», как новая картина уже будоражит общественность. Речь идет о режиссерском дебюте Колмана Доминго, фильме «Скандал», который расскажет о запретной любви актрисы Ким Новак и певца Сэмми Дэвиса-младшего. Главные роли в этой интригующей истории достались Сидни Суини и Дэвиду Джонссону.

Резкие слова легендарной актрисы

И что самое удивительное – претензии к Сидни Суини поступают не от критиков или фанатов, а от самой Ким Новак! Той самой легендарной звезды Золотого века Голливуда, «любимой блондинки Хичкока», которую Суини предстоит сыграть. В свои 93 года Новак по-прежнему полна энергии, активно участвует в светской жизни и, судя по всему, внимательно следит за всеми киноновинками.

Мадам Новак не стала церемониться, предъявив создателям «Скандала» сразу две серьезные претензии. Во-первых, она считает, что чрезмерный акцент на сексуальной стороне ее отношений с Дэвисом абсолютно неуместен в фильме (а он, по ее мнению, несомненно, будет). Во-вторых, и это, пожалуй, самое острое: Сидни Суини «слишком переигрывает в верхней части тела». И резюмирует Ким Новак категорично: «она всегда и везде выглядит сексуально. Она никогда не сможет сыграть меня. Точка!»

Исторический контекст и реакция публики

Столь резкое выступление Ким Новак вызвало искреннее удивление у многих. Возникает вопрос: откуда такая волна негатива к явно талантливой и восходящей звезде? Тем более, что в свои молодые годы сама Ким Новак не раз поражала Голливуд смелыми декольте. Что же до ее страстного, но, увы, скоротечного романа с Сэмми Дэвисом-младшим, то он действительно был ярким. Но Америка тех лет была пронизана расизмом, и голливудские воротилы никогда бы не потерпели союза между главной блондинкой студии и темнокожим музыкантом. Гарри Кон, глава Columbia Pictures, прямо пригрозил Сэмми расправой, если он не оставит Ким, и молодому мужчине пришлось отступить.

Сидни Суини как продюсер: выбор режиссера

Стоит отметить, что в этом амбициозном проекте Сидни Суини выступает не только как актриса, но и как продюсер. Именно ей принадлежит идея пригласить в режиссерское кресло Колмана Доминго, для которого это будет дебют в полнометражном кино. «Когда мы обсуждали этот проект, рассматривали разных режиссеров. Один из них уже был заявлен, но мне показалось, что истории нужен другой голос. Все это время я думала, что единственный человек, который действительно сможет рассказать эту историю так красиво, — это Колман Доминго», — откровенничает Сидни в беседе с The Hollywood Reporter.