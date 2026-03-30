Из частного музея Фонда Маньяни-Рокка под Пармой похитили три картины известных импрессионистов, пишет DW. Представитель полиции подтвердил агентству AFP информацию о краже, распространенную итальянскими СМИ в воскресенье, 29 марта. По их данным, ограбление было совершено неделей ранее - в ночь с 22 на 23 марта. Похищены поздняя работа Пьера Огюста Ренуара "Рыбы", нарисованный карандашом и акварелью "Натюрморт с черешней" Поля Сезанна и акварель Анри Матисса "Одалиска на террасе".

Сообщается, что воры, скрывшие лица капюшонами, взломали входную дверь и уже через три минуты скрылись вместе с шедеврами живописи через сад. В фонде Маньяни-Рокка заявили, что речь идет о спланированном преступлении, которое "не зашло дальше благодаря системе видеонаблюдения и оперативному вмешательству полиции и охраны". Примерная стоимость украденного оценивается в миллионы евро. Ведется следствие.

Фонд имени критика искусства и коллекционера Луиджи Маньяни хранит его собрание шедевров живописи, среди которых работы Тициана, Дюрера, Рубенса и Гойи. Этот частный музей считается одной из важнейших итальянских художественных коллекций.

Ограбление Лувра

Кража картин из музея Фонда Маньяни-Рокка - не единственное громкое преступление в мире искусства за последние месяцы. 19 октября 2025 года из парижского Лувра похитили драгоценности французских монархов на общую сумму примерно в 88 млн евро. При этом грабители, убегая, уронили украшенную бриллиантами и изумрудами корону императрицы Евгении.

По этому делу задержаны несколько человек, части из них предъявлены обвинения. Однако сами драгоценности найти пока не удалось. Сообщалось, что вскоре после ограбления воры пытались вступить в переговоры с Лувром через израильскую фирму, предлагая за деньги вернуть похищенное, однако руководство французского музея не воспользовалось этой возможностью.

В ноябре в интернете начало циркулировать видео, якобы снятое украинским Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). В нем утверждалось, что украденное было обнаружено в доме украинского миллиардера и бывшего соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича, замешанного в коррупционном скандале вокруг "Энергоатома". Однако фактчек DW показал: этот видеоролик - фейк, частично сгенерированный ИИ.