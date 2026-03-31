Алла Пугачёва, нежно поздравила свою внучку Клавдию Земцову, дочь Кристины Орбакайте, с днём рождения. В честь её четырнадцатилетия, проживающая с родителями в солнечном Майами Клавдия получила трогательное послание от бабушки. Алла Борисовна оставила свои сердечные слова под праздничными фотографиями, опубликованными Кристиной Орбакайте в социальных сетях. "Сердцем и душой рядом с тобой. Чудо моё! С днём рождения", — написала 76-летняя легендарная певица.

До этого момента 54-летняя Кристина Орбакайте уже поделилась с поклонниками яркими кадрами праздника. Она показала, как они с мужем Михаилом Земцовым и именинницей наслаждались прогулкой по живописным улицам Майами. На снимках Клавдия предстала в изысканном длинном платье с элегантным декольте, а также эффектно позировала у кабриолета, держа в руках стильный розовый телефон.

Семья Кристины Орбакайте

Клавдия Земцова является самой младшей наследницей Кристины Орбакайте. Она появилась на свет 30 марта 2012 года в солнечном Майами, который до сих пор остаётся домом для её семьи. Помимо Клавдии, у Кристины есть двое взрослых сыновей: 34-летний Никита Пресняков, плод её союза с Владимиром Пресняковым, и 27-летний Дени Байсаров, рождённый от отношений с Русланом Байсаровым. С нынешним супругом, Михаилом Земцовым, Кристина Орбакайте состоит в браке с 2005 года.

