От иконы стиля до объекта тревоги: каждое появление Анджелины Джоли на публике теперь не просто событие, а повод для горячих споров о ее здоровье, внешности и даже подлинности.

Когда-то Анджелина Джоли была символом красоты, ее фигурой, чувственными губами и точеными чертами лица восхищались миллионы девушек по всему миру. Но те времена, кажется, канули в Лету. Сегодня каждый новый выход актрисы на публику вызывает у ее поклонников не восторг, а скорее глубокую тревогу.

Недавнее появление Анджелины 29 марта на мероприятии бренда Tom Ford в Шанхае стало настоящим поводом для бурных дискуссий. Для этого светского вечера звезда выбрала элегантное белое шелковое платье-халат. Однако мнения пользователей Сети моментально разделились на несколько лагерей: одни увидели в ее облике тревожные признаки серьезной болезни, другие поспешили назвать ее очередной жертвой пластической хирургии, а самые смелые и вовсе начали строить теории о том, что на мероприятии присутствовал не кто иной, как "дублер" знаменитости.

Тревога фанатов и версии о болезни

Истинные поклонники Анджелины не на шутку обеспокоены: они заметили, что актриса выглядит крайне изможденной, ее глаза опущены, а лицо испещрено глубокими морщинами. Фанаты убеждены, что Джоли буквально истощена бесконечными жизненными испытаниями. Мучительный развод с Брэдом Питтом, затяжные судебные баталии за винодельню, а также трудности с детьми — все это, по их мнению, безжалостно высасывает из нее последние силы.

Инсайдеры сообщают шокирующие подробности: при росте в 169 сантиметров вес актрисы едва достигает 40 килограммов. Ходят слухи, что даже ее дети всерьез переживают за маму и чуть ли не силой уговаривают ее поесть. Особую тревогу вызвала фраза, произнесенная Анджелиной в Шанхае: "Я так благодарна, что нахожусь здесь. Жаль, что у меня не так много времени, и я с нетерпением жду возвращения". Многие расценили эти слова как зашифрованное послание, намекающее на тяжелое заболевание.

Пластика или "застывшая маска"?

Впрочем, не все интернет-пользователи столь сентиментальны и склонны к беспокойству. Часть аудитории убеждена, что причина кардинальных изменений во внешности актрисы кроется совсем не в болезнях. Скептики безапелляционно заявляют: Джоли явно переборщила с "уколами красоты" и многочисленными пластическими операциями. По их мнению, лицевые мышцы звезды практически утратили подвижность, создавая жутковатый эффект "застывшей маски".

Теория о "дублере" Анджелины

Некоторые же пошли еще дальше в своих догадках, выдвинув совершенно фантастическую, но активно обсуждаемую теорию: на том самом мероприятии присутствовала вовсе не настоящая Анджелина Джоли, а ее профессиональный дублер. "Она — не та Анджелина. Посмотрите на глаза и челюсть — классическая замена клоном", — утверждают они. Эта конспирологическая версия сейчас активно муссируется в американском сегменте Сети. Примечательно, что подобная волна обсуждений прокатилась несколько недель назад после редкого публичного выхода Джима Керри. Тогда многие пользователи также не узнали любимого актера и пришли к выводу, что вместо него на мероприятии был его двойник.

Что же на самом деле происходит с Джоли?

Что же в действительности происходит с Анджелиной Джоли? Однозначного и простого ответа на этот вопрос, увы, нет. Однако можно с уверенностью предположить, что мы наблюдаем некий сплав различных факторов. Вероятнее всего, это совокупность последствий гормональной терапии, которую актриса вынуждена проходить после превентивного удаления яичников, изнурительного съемочного графика, бесконечных судебных тяжб с бывшим мужем и, конечно же, естественного процесса старения.

Источники, близкие к звезде, подтверждают: Анджелина действительно переживает невероятно сложный период. Восьмилетний бракоразводный процесс буквально выжал из нее все соки. Сама Джоли уже давно мечтает распрощаться с Америкой и начать совершенно новую главу своей жизни в Европе. Однако, пока ее младшим детям не исполнится 18 лет, эта мечта остается лишь несбыточной фантазией.

Борьба с болезнью и страх за детей

Что касается серьезных заболеваний, Анджелина всегда относилась к своему здоровью с исключительной трепетностью. Для нее нет ничего страшнее, чем покинуть своих детей слишком рано. Стоит напомнить, что в 2013 году, после того как генетический тест выявил у актрисы мутацию гена BRCA1, которая значительно повышала риск развития рака груди (87%) и рака яичников (50%), Джоли приняла радикальное решение. Она прошла превентивную двойную мастэктомию (операцию по удалению обеих молочных желез). А в 2015 году последовало и удаление яичников.

Страх перед онкологическими заболеваниями преследует Анджелину не случайно. Ее мать, Маршелин Бертран, скончалась от рака яичников и груди в 2007 году, едва достигнув 56 лет. Бабушка и тетя актрисы также стали жертвами этой страшной болезни. Для Джоли этот семейный анамнез — постоянное напоминание об угрозе.

Старость как победа

На фоне этого глубинного страха смерти, каждый прожитый год, каждая морщинка для актрисы — это не повод для печали, а настоящая победа. Джоли неоднократно делилась своими мыслями на этот счет: "Мне нравится быть старше. Я чувствую себя гораздо комфортнее в свои 40, чем когда была моложе. Возможно, потому что моя мама не прожила очень долго, поэтому для меня возраст — это скорее победа, чем печаль".