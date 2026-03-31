Восемнадцатилетняя Эвер Андерсон, наследница знаменитой актрисы Миллы Йовович и талантливого режиссёра Пола Андерсона, вновь привлекла внимание, опубликовав свежие кадры в своих социальных сетях. На снимках молодая звезда предстаёт в смелом образе: топ и низко спущенные брюки, открывающие живот, на фоне минималистичной стены.

Звездная карьера Эвер

Эвер Андерсон, будучи первенцем знаменитой пары, уверенно идёт по стопам своей матери. Её актёрская карьера уже впечатляет: она успела засветиться в таких блокбастерах, как "Обитель зла: Последняя глава" (2016), "Черная Вдова" (2021) и "Питер Пэн и Венди" (2023). Но на этом таланты Эвер не заканчиваются. В мире моды она тоже добилась значительных успехов: уже в девять лет её лицо украсило обложку детского Vogue Bambini. Долгое время Эвер была музой для Miu Miu, а совсем недавно стала официальным лицом Dior. В её модельном портфолио также значатся съёмки для арабского и итальянского Vogue, а также других мировых глянцевых изданий.

Обсуждения и сравнения

Эвер часто можно увидеть рядом с её знаменитой матерью, и сравнения между ними неизбежны. Впрочем, не все образы юной звезды вызывают однозначную реакцию. Иногда Эвер подвергается критике за слишком смелые наряды, которые некоторые считают несоответствующими её молодым годам.

Семья и корни

Стоит отметить, что Эвер — плод любви Миллы Йовович и кинорежиссёра Пола Андерсона. Этот крепкий союз длится уже 17 лет, и помимо Эвер пара воспитывает ещё двух дочерей: десятилетнюю Дашиэл и шестилетнюю Ошин. Примечательно, что все дети Миллы, как и сама актриса, свободно говорят по-русски, сохраняя связь со своими корнями.

