Дочь Миллы Йовович, Эвер Андерсон, порадовала поклонников свежими снимками 1 198

Дата публикации: 31.03.2026
Изображение к статье: Дочь Миллы Йовович, Эвер Андерсон, порадовала поклонников свежими снимками

Восемнадцатилетняя Эвер Андерсон, уже известная как актриса и модель, показала новые кадры из своей жизни, вызвав активное обсуждение.

Восемнадцатилетняя Эвер Андерсон, наследница знаменитой актрисы Миллы Йовович и талантливого режиссёра Пола Андерсона, вновь привлекла внимание, опубликовав свежие кадры в своих социальных сетях. На снимках молодая звезда предстаёт в смелом образе: топ и низко спущенные брюки, открывающие живот, на фоне минималистичной стены.

Эвер Андерсон

Эвер Андерсон

Звездная карьера Эвер

Эвер Андерсон, будучи первенцем знаменитой пары, уверенно идёт по стопам своей матери. Её актёрская карьера уже впечатляет: она успела засветиться в таких блокбастерах, как "Обитель зла: Последняя глава" (2016), "Черная Вдова" (2021) и "Питер Пэн и Венди" (2023). Но на этом таланты Эвер не заканчиваются. В мире моды она тоже добилась значительных успехов: уже в девять лет её лицо украсило обложку детского Vogue Bambini. Долгое время Эвер была музой для Miu Miu, а совсем недавно стала официальным лицом Dior. В её модельном портфолио также значатся съёмки для арабского и итальянского Vogue, а также других мировых глянцевых изданий.

Обсуждения и сравнения

Эвер часто можно увидеть рядом с её знаменитой матерью, и сравнения между ними неизбежны. Впрочем, не все образы юной звезды вызывают однозначную реакцию. Иногда Эвер подвергается критике за слишком смелые наряды, которые некоторые считают несоответствующими её молодым годам.

Милла Йовович и Эвер Андерсон

Семья и корни

Стоит отметить, что Эвер — плод любви Миллы Йовович и кинорежиссёра Пола Андерсона. Этот крепкий союз длится уже 17 лет, и помимо Эвер пара воспитывает ещё двух дочерей: десятилетнюю Дашиэл и шестилетнюю Ошин. Примечательно, что все дети Миллы, как и сама актриса, свободно говорят по-русски, сохраняя связь со своими корнями.

