Скандал с фотошопом

Недавние кадры Ким Кардашьян из путешествия вызвали волну недоумения среди ее преданных поклонников: многие просто не смогли узнать звезду, и причиной этому стал, по их мнению, чрезмерный фотошоп. 45-летняя основательница империи Skims, Ким, недавно поделилась в своем Instagram-аккаунте яркими фотографиями из Японии. На этих снимках она запечатлена в компании троих своих младших детей — десятилетнего Сейнта, восьмилетней Чикаго и шестилетнего Псалма, а также своей сестры Хлои. На одной из фотографий Ким и 42-летняя Хлоя позируют, окруженные игровыми автоматами, при этом Хлоя держит в руках впечатляющую плюшевую игрушку.

Однако наибольшее недоумение у аудитории вызвал именно образ Хлои. В комментариях под постом разгорелась настоящая словесная баталия: пользователи активно обсуждали предполагаемое использование фотошопа. Один из подписчиков возмущенно написал: "Почему Хлоя выглядит так, будто её вставили в фотошопе? Кажется, её туда просто вклеили и изменили размер, чтобы она была одного роста с Ким". Другой, не стесняясь в выражениях, добавил: "Вы так не выглядите в жизни. Ким, прими свой возраст и свои недостатки". А третий подписчик с иронией отметил: "Количество фильтров на лице Хлои невероятное".

Некоторые из поклонников, вспоминая недавние публичные появления сестер, не упустили возможности напомнить им, как они выглядят в реальности. Один из пользователей решительно заявил: "Мы видели вас на оскаровской вечеринке. Мы знаем, что вы выглядите совсем не так. Ни ты, ни твоя сестра".

Слухи о романе с Льюисом Хэмилтоном

Путешествие Ким в Японию привлекло внимание не только из-за скандала с фотошопом, но и в связи с активно циркулирующими слухами о ее возможном романе с известным гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном. Совсем недавно, на прошлой неделе, 41-летнего Льюиса заметили в Токио в компании Кардашьян и ее сестры: очевидцы видели, как они непринужденно прогуливались под руку. Позже Хэмилтон провел время с сыном Ким, Сейнтом, посетив вместе с ним магазин кроссовок и коллекционных карточек Pokemon. Подобные домыслы о романтической связи пары возникли еще в феврале, когда экс-супруга Канье Уэста совершила поездку в Великобританию, предположительно ради тайного свидания с Хэмилтоном.

Источники фото: kimkardashian/Instagram.