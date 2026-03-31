Британский монарх, по всей видимости, пока не готов к долгожданному примирению с младшим сыном и его супругой, отказывая им в гостеприимстве в своих владениях.

Этим летом король Карл III не планирует предоставлять свою резиденцию для проживания принца Гарри и его супруги Меган Маркл во время их визита в Лондон. По информации Daily Mail, ссылающейся на источники из окружения, главными камнями преткновения на пути к примирению остаются "подорванное доверие и горький опыт", накопившиеся за годы публичных выпадов со стороны герцога и герцогини Сассекских. По словам инсайдеров, близких к принцу Гарри, он искренне надеется получить от отца приглашение провести время в семейном поместье Сандрингем в июле, когда прибудет в Великобританию. Поговаривают, что таким образом Гарри лелеет мечту восстановить давно утраченную связь с отцом, с которым общение практически прекратилось.

Но, как дают понять источники, близкие к 77-летнему Карлу III, дорога к примирению пока что заблокирована. "Если Гарри действительно хочет наладить отношения с отцом, стоило бы для начала попросить своих людей не выносить это на публику", — безапелляционно заявил один из друзей монарха, подчеркнув, что именно утраченное доверие является главной преградой для воссоединения семьи.

Напряжённые отношения

С момента, когда герцоги Сассекские отказались от королевских обязанностей и перебрались в США в 2020 году, Гарри встречался с отцом лишь дважды. Отношения между ними окончательно охладели после публикации скандальных мемуаров "Запасной", где принц откровенно поведал о конфликтах с братом и обвинил членов семьи в черствости и безразличии. Его дети, шестилетний Арчи и четырёхлетняя Лилибет, не видели деда с 2022 года, когда посещали Лондон по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II. Герцогиня Меган, которой сейчас 44 года, последний раз появлялась в Великобритании также в 2022 году, после кончины Её Величества.

Вопрос безопасности и финансовые требования

К слову, в королевских кругах также не забыли упомянуть о пока нерешённом вопросе обеспечения безопасности пары на территории Британии. Гарри неоднократно настойчиво требовал вернуть ему круглосуточную охрану за государственный счёт, которую он лишился после своего переезда из страны. Отмечается, что король не планирует вмешиваться в этот вопрос, ссылаясь на конституционные соображения.

