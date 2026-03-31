Михаил Ефремов вышел на сцену впервые после шестилетнего перерыва. На премьерный спектакль «Мастерской 12» Никиты Михалкова пригласили президента России Владимира Путина.

Премьера спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская 12» обещает стать ярким событием. Внимание публики приковано к Михаилу Ефремову. Он впервые за шесть лет выйдет на сцену. Михаил Олегович сыграет в постановке с Анной Михалковой.

Артист, как уверяют критики, посмотревшие прогон спектакля, не растерял свой талант за годы вынужденного отказа от актерской профессии. На сцене он пел, танцевал, а в одном из эпизодов даже появился перед зрителями в одних трусах.

Никита Михалков поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в возвращении талантливого артиста на сцену. Мэтр пригласил главу государства на премьеру. «Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, новую жизнь на сцене обрел Миша Ефремов», — сказал Михалков на заседании Совета по культуре.

Отметим, для театральной постановки Никита Сергеевич взял свой же фильм «Без свидетелей», снятый в далеком 1983 году по пьесе Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетелей». В фильме снялись Михаил Ульянов и Ирина Купченко.