Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Михаил Ефремов вернулся на сцену благодаря высокопоставленному покровителю

Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
Михаил Олегович намерен вести высоконравственный образ жизни.

Артист, как уверяют критики, посмотревшие прогон спектакля, не растерял свой талант.

Михаил Ефремов вышел на сцену впервые после шестилетнего перерыва. На премьерный спектакль «Мастерской 12» Никиты Михалкова пригласили президента России Владимира Путина.

Премьера спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская 12» обещает стать ярким событием. Внимание публики приковано к Михаилу Ефремову. Он впервые за шесть лет выйдет на сцену. Михаил Олегович сыграет в постановке с Анной Михалковой.

Артист, как уверяют критики, посмотревшие прогон спектакля, не растерял свой талант за годы вынужденного отказа от актерской профессии. На сцене он пел, танцевал, а в одном из эпизодов даже появился перед зрителями в одних трусах.

Никита Михалков поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в возвращении талантливого артиста на сцену. Мэтр пригласил главу государства на премьеру. «Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, новую жизнь на сцене обрел Миша Ефремов», — сказал Михалков на заседании Совета по культуре.

Отметим, для театральной постановки Никита Сергеевич взял свой же фильм «Без свидетелей», снятый в далеком 1983 году по пьесе Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетелей». В фильме снялись Михаил Ульянов и Ирина Купченко.

#театр
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео