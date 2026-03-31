Михаил Олегович намерен вести высоконравственный образ жизни.
Михаил Ефремов вышел на сцену впервые после шестилетнего перерыва. На премьерный спектакль «Мастерской 12» Никиты Михалкова пригласили президента России Владимира Путина.
Премьера спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская 12» обещает стать ярким событием. Внимание публики приковано к Михаилу Ефремову. Он впервые за шесть лет выйдет на сцену. Михаил Олегович сыграет в постановке с Анной Михалковой.
Артист, как уверяют критики, посмотревшие прогон спектакля, не растерял свой талант за годы вынужденного отказа от актерской профессии. На сцене он пел, танцевал, а в одном из эпизодов даже появился перед зрителями в одних трусах.
Никита Михалков поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в возвращении талантливого артиста на сцену. Мэтр пригласил главу государства на премьеру. «Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, новую жизнь на сцене обрел Миша Ефремов», — сказал Михалков на заседании Совета по культуре.
Отметим, для театральной постановки Никита Сергеевич взял свой же фильм «Без свидетелей», снятый в далеком 1983 году по пьесе Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетелей». В фильме снялись Михаил Ульянов и Ирина Купченко.
