Юные дарования, отобранные для воплощения культовых персонажей в грядущей телевизионной версии "Гарри Поттера", могут похвастаться внушительными гонорарами. Как сообщает издание The Sun, каждый из трёх главных актёров — Арабелла Стэнтон (новая Гермиона), Доминик Маклафлин (новый Гарри) и Аластер Стаут (новый Рон) — заработает за первый сезон по 740 тысяч долларов. При пересчёте на каждую серию это превышает 86 тысяч долларов. Инсайдеры называют эти суммы просто "головокружительными", особенно учитывая, что дети ещё не достигли даже подросткового возраста. Один из источников уверенно заявляет: "Если они продолжат в том же духе, то станут мультимиллионерами до того, как им исполнится 18".

Однако, сколь бы впечатляющими ни казались эти суммы, до заработков оригинального актёрского состава молодым талантам предстоит ещё долгий путь. Вспомним, что за первый фильм легендарной поттерианы Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт получили более 1 миллиона долларов каждый.

Кастинг и ожидаемая премьера

Все трое главных актёров были выбраны из невероятно огромного числа желающих – кастинг привлёк более 32 тысяч претендентов! Недавно представленный первый тизер-трейлер сериала перенёс зрителей на 25 лет вперёд после событий оригинальной культовой кинофраншизы. Премьера первого сезона, состоящего из восьми эпизодов и основанного на первой книге "Гарри Поттер и философский камень", намечена на Рождество 2026 года.

Реакция предшественников и новые споры

Хотя сами юные артисты пока хранят молчание относительно своего участия в проекте, их именитые предшественники уже поделились своими впечатлениями о новом составе. Дэниел Рэдклифф, навсегда ассоциирующийся с образом Гарри Поттера в кино, с теплотой отметил, что дети выглядят "невероятно юными". Он искренне признался: "Я смотрю на них и думаю: "Боже, как я был молод, когда снимался в этом". Это безумно мило, и я надеюсь, они отлично проводят время", — заявил актёр, чьё состояние сегодня оценивается почти в 12 миллиардов рублей.

Стоит напомнить, что процесс кастинга для сериала уже успел спровоцировать жаркие дискуссии. Поклонники франшизы выразили своё негодование по поводу того, что на роль Северуса Снейпа был выбран темнокожий актёр Паапа Эссьеду. Множество фанатов убеждены, что образ профессора зельеварения неразрывно связан с неповторимым обликом покойного Алана Рикмана. Сам Паапа Эссьеду недавно откровенно рассказал, что ему приходится ежедневно сталкиваться с расистскими угрозами, но он воспринимает это как дополнительный стимул в своей актёрской карьере.