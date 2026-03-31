Внучка Аллы Пугачевой, Клавдия Земцова, отмечает свой четырнадцатый день рождения. В честь этого радостного события Кристина Орбакайте поделилась в сети умилительным видеороликом со своей дочерью.

В свои сорок лет Кристина Орбакайте приняла смелое решение родить третьего ребенка. Несмотря на критику и опасения окружающих, которые считали этот возраст слишком поздним, артистка осталась верна своему желанию. И вот, 30 марта 2012 года, мир встретил ее дочь Клавдию.

Праздничное поздравление

Сегодня юная Клавдия отмечает свой четырнадцатый день рождения. В честь этого знаменательного события дочь Примадонны, Кристина Орбакайте, поделилась в своем личном блоге трогательным праздничным видео. Ролик, пронизанный атмосферой роскоши, был снят на фоне заходящего солнца и элегантного белоснежного кабриолета Mercedes. В кадре Кристина и ее 48-летний супруг, бизнесмен Михаил Земцов, стоят рядом с именинницей, дружно произнося: «С днем рождения, Клавочка!», а затем нежно целуют свою дочь.

Невероятное преображение Клавдии

Однако все внимание, несомненно, приковала к себе сама Клавдия. Девочка, которую совсем недавно мы видели малышкой на руках у мамы, теперь предстала перед публикой высокой, стройной девушкой-подростком. Кадры наглядно демонстрируют, как сильно она выросла — Клава уже практически сравнялась по росту со своей звездной матерью, а ее изящная фигура и безупречная осанка выдают в ней истинную юную леди.

Восторженные отзывы поклонников

Поклонники Кристины не скупились на комплименты в комментариях, выражая свое искреннее восхищение: «Какая выросла!», «Совсем взрослая уже», «Красавица, вся в маму!», «Какая красавица выросла! Мои поздравления!», «Поздравляю Клавдию с днем рождения! Девушка выросла интеллигентной красавицей», «Ребята, вы воспитали прекрасную дочь! Любим и желаем чудесного дня и года!».

Теплое поздравление от Примадонны

Конечно же, с днем рождения Клавдию поздравила и ее знаменитая бабушка. Алла Борисовна написала проникновенные слова: «Сердцем и душой рядом с тобой, чудо мое. С днем рождения!».

Путешествия и семейные связи

В этих словах Примадонны отчетливо ощущается тоска по близким, ведь их разделяют тысячи километров. Семья Орбакайте обосновалась в США, в то время как Алла Пугачева живет на Кипре. Тем не менее, Кристина с супругом и дочерью активно путешествуют по Европе. Так, Католическое Рождество 2025 года они встретили на престижном горнолыжном курорте Куршевель, Новый год праздновали в романтическом Париже, а уже в январе 2026-го посетили Берлин.

Трогательное фото из Берлина

Именно в Берлине Кристина Орбакайте создала особенно трогательный кадр, воссоздав фотографию двенадцатилетней давности. На первом снимке, сделанном в 2014 году, годовалая Клава уютно сидит на руках у мамы, а на втором — уже тринадцатилетняя девушка стоит рядом с Кристиной. Этот пост вызвал бурю восторга и собрал тысячи комментариев: «Ух ты! Доченька подросла, а мама все также хороша и прекрасна!», «Кристина выглядит шикарно, не меняется», «Красотки, две подружки».

В тот же период Кристина, Клавдия и Михаил совершили короткую поездку на Кипр, чтобы увидеться с Аллой Пугачевой, однако совместных фотографий с Примадонной Кристина не публиковала.

Финансовые реалии: шопинг в Майами

Но за кажущейся беззаботностью и чередой солнечных фотографий скрываются и иные аспекты жизни. После переезда из России количество выступлений Кристины Орбакайте заметно сократилось, что, по всей видимости, отразилось и на ее доходах. В феврале 2026 года в интернете широко разошлось видео, снятое Михаилом Земцовым во время их совместного шопинга в Майами. Кристина, примерив эффектное блестящее платье стоимостью 1196 долларов, с восторгом произнесла: «Недорогое!» Ответ ее мужа был мгновенным и полным иронии: «Тебе не стыдно? Недорогое».

Этот короткий, но яркий диалог спровоцировал бурные дискуссии. Кто-то посчитал его милой семейной шуткой, другие же усмотрели в нем явный намек на то, что эпоха безграничных трат осталась позади. Когда Кристина присмотрела обрезанные шорты, Земцов без обиняков заявил, что может «подрезать» их ей сам, не видя смысла переплачивать за дорогую дизайнерскую вещь. В итоге тот шопинг оказался безрезультатным, и Кристина решила дождаться распродаж.