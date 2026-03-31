Неподражаемая 44-летняя супермодель Алессандра Амбросио поделилась с поклонниками яркими кадрами из своего канадского приключения. В поездку по захватывающим просторам Канады, включая Ванкувер, она отправилась не одна, а в компании своего 13-летнего сына Ноа. В своих социальных сетях звезда продемонстрировала, как весело проводит время большой дружной командой: рядом с ней её бойфренд Бак Палмер, верные подруги и, конечно же, любимый сын.

"Остановка в Ванкувере — отличное начало путешествия!" — подписала снимки Алессандра.

Свежие снимки супермодели, запечатлевшие её вместе с сыном, мгновенно растопили сердца фанатов. Комментарии под публикацией пестрели восторженными отзывами, называя юного Ноа "удивительным" и "милым".

Дочь идёт по стопам матери

Всего несколько дней назад Алессандра, вместе со своей 17-летней дочерью Аней, блистала на рекламной съёмке для известного бразильского бренда Vizzano. Очевидно, что Аня твёрдо намерена продолжить славный путь своей знаменитой мамы, активно осваивая мир моды и развлечений.

Личная жизнь супермодели

Прежде чем начать отношения с Баком Палмером, Алессандра Амбросио целых 13 лет состояла в браке с успешным бизнесменом Джейми Мазуром. Именно в этом союзе на свет появились её двое очаровательных детей: дочь Аня и сын Ноа. С нынешним бойфрендом, Баком Палмером, модель сошлась в конце 2024 года, однако о планах на свадьбу пока ничего не известно. Любопытно, что в прошлом Амбросио приписывали роман с Алексом Смёрфитом, который ранее был возлюбленным Виктории Бони.