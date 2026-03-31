После блестящей победы на турнире в Майами, знаменитая теннисистка Арина Соболенко порадовала поклонников личными снимками, показав нежные отношения с женихом и его дочерью.

Недавно 27-летняя Арина Соболенко покорила вершину Женской теннисной ассоциации, одержав победу на престижном турнире в Майами. Сразу после триумфа белорусская звезда тенниса поделилась со своими подписчиками в социальных сетях яркими моментами соревнований. Среди этих кадров особенно выделялись снимки с её женихом Георгиосом Франгулисом и его очаровательной дочерью от предыдущего брака. Видно, что Арина и девочка очень тепло общаются, их отношения наполнены искренней заботой.

"Спасибо моей команде и всем болельщикам, которые поддерживали меня на этом пути. Я люблю тебя, Майами!" — эмоционально написала спортсменка.

Блестящая победа и "Солнечный дубль"

В захватывающем финальном поединке Арина Соболенко одержала убедительную победу над американкой Коко Гауфф со счётом 6:2, 4:6, 6:3. Эта победа стала по-настоящему исторической: Соболенко стала первой теннисисткой с 2022 года, кому удалось завоевать так называемый "Солнечный дубль", победив сначала в Индиан-Уэллсе, а затем и в Майами в рамках одного сезона. Это невероятное достижение подчеркивает её доминирование на корте!

Предложение руки и сердца

Кстати, стоит отметить, что еще в начале марта первая ракетка мира, Арина Соболенко, получила долгожданное предложение руки и сердца от своего избранника, 36-летнего бразильского бизнесмена Георгиоса Франгулиса. До этого теннисистка уже не раз намекала возлюбленному на скорую свадьбу, а затем с гордостью продемонстрировала в своих социальных сетях роскошное помолвочное кольцо, украшенное впечатляющим бриллиантом.

Трагическое прошлое

Однако не всё в личной жизни спортсменки было безоблачно. До отношений с Георгиосом, Соболенко состояла в отношениях с хоккеистом Константином Кольцовым. К сожалению, весной 2024 года, вскоре после их расставания, Константин трагически погиб при весьма загадочных обстоятельствах. В интернет-сообществе сразу же появились обвинения в адрес Арины: некоторые предполагали, что Кольцов мог совершить суицид, не пережив разрыва и предполагаемой измены возлюбленной. Стоит напомнить, что ради отношений с теннисисткой Константин оставил свою семью – жену и троих детей.

Фото: arynasabalenka/Instagram