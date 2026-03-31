Известная певица Вера Брежнева порадовала поклонников, поделившись редкими и очень личными снимками своей старшей дочери Сони в честь её 25-летия.

Старшая дочь знаменитой Веры Брежневой, Соня, отпраздновала свой 25-й день рождения! В честь этого знаменательного события заботливая мама поделилась в своём Instagram-аккаунте целой серией трогательных архивных фотографий, на которых запечатлены самые разные моменты жизни именинницы. Под этими искренними кадрами Вера оставила нежное послание: "Моей малышке сегодня 25 лет. 25 лет вместе. Не могу поверить, что она уже леди".

К слову, недавно Соня дала повод для слухов о своей возможной помолвке с загадочным бойфрендом, чье имя она тщательно скрывает от публики.

Напомним, Соня Киперман — это старшая дочь 44-летней экс-солистки культовой группы "ВИА Гра", Веры Брежневой. Её биологическим отцом является бизнесмен Виталий Войченко. Позднее Вера связала себя узами брака с олигархом Михаилом Киперманом, который удочерил Соню, дав ей свою фамилию. У Сони также есть младшая сводная сестра Сара. В 2012 году, после шести лет совместной жизни, Вера и Михаил развелись. Через три года певица вышла замуж за известного композитора Константина Меладзе. Однако и этот брак не выдержал испытаний временем: в 2022 году пара покинула Россию, а вскоре после этого объявила о разводе.

Совсем недавно сама Вера Брежнева активно подогревала слухи о своём новом замужестве. А вот 62-летнего Константина Меладзе в начале этого месяца заметили в Испании в компании таинственной молодой незнакомки.