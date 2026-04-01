В свежем интервью актёр Патрик Дж. Адамс, известный по роли в сериале «Форс-мажоры» и экс-коллега Меган Маркл, не смог сдержать эмоций, описывая её путь. Он прямо заявил, что то, через что прошла Меган, — это просто "безумие". Адамс даже с юмором упомянул о своём намерении изменить описание профиля в Instagram, которое сейчас звучит так: "Парень из того самого сериала, который вы смотрите, потому что та самая девушка вышла замуж за принца".

В сериале «Форс-мажоры» Меган Маркл и Патрик Адамс воплотили на экране трогательную историю любви: их герои, Рэйчел Зейн и Майк Росс, связали себя узами брака в кульминации седьмого сезона. Примечательно, что именно во время съёмок Меган начала свои отношения с принцем Гарри, впоследствии став его женой. Даже после того, как она покинула проект, Маркл сохранила тёплые связи со своими коллегами, и многие из них, включая Патрика Адамса, стали почётными гостями на её королевской свадьбе в мае 2018 года.

Возвращение на экраны?

Недавно прозвучали слухи о возможном возвращении Меган Маркл в киноиндустрию после семилетнего перерыва. Стоит напомнить, что именно после помолвки с принцем в 2017 году она приняла решение оставить актёрскую карьеру, полностью посвятив себя предсвадебным хлопотам и активной благотворительной деятельности в рамках королевской семьи.

Жизнь в Монтесито и новые проекты

На данный момент Меган и принц Гарри, вместе со своими детьми — шестилетним Арчи и четырёхлетней Лилибет, обустроились в роскошном калифорнийском районе Монтесито, США. Однако, по некоторым данным, отношения с местными жителями у Сассексов складываются непросто, и Меган, кажется, не совсем вписывается в привычный ритм этого элитного сообщества. После того как в 2020 году пара официально отказалась от королевских полномочий, они предприняли несколько попыток запустить проекты с Netflix, которые, к сожалению, не увенчались успехом. Тем не менее, сейчас активно обсуждается информация о съёмках нового сериала, посвящённого игре в поло, что может стать их следующим шагом.