Стало известно, что среди участниц эксклюзивного женского ретрита, организованного Меган Маркл, появится весьма неоднозначная фигура. Речь идет о девушке, которая ранее активно распространяла в социальных сетях бездоказательные заявления о "фальшивости" онкологического диагноза Кейт Миддлтон. Эту информацию обнародовала газета Daily Mail. Еще в марте сообщалось, что герцогиня Сассекская возглавит трехдневный платный женский уикенд в Сиднее, запланированный с 17 по 19 апреля. Стоимость участия в этом мероприятии, включающем лекции, медитации и возможность сфотографироваться с VIP-гостями, составляет около трех тысяч долларов. Однако, помимо уже высказанной критики в адрес платных ретритов Маркл, возникла новая, более серьезная проблема: одной из почетных гостей станет та самая "антикоролевская" активистка, публично утверждавшая, что рак принцессы Уэльской — это обман.

Эта активистка давно известна своей непримиримой позицией и острой критикой в адрес британской королевской семьи, которую она регулярно высказывает в своем блоге. Ранее она многократно называла недуг принцессы Уэльской "маскарадом", настаивая на том, что это всего лишь конспирологическая теория. Совсем недавно в тех же социальных сетях появилась информация о том, что эта пользовательница получила эксклюзивное VIP-место на предстоящем мероприятии с герцогиней Сассекской. Конечно, это не означает, что Меган Маркл лично выбрала активистку для совместного ужина и фотосессии, и тем более не свидетельствует о ее одобрении подобных комментариев в адрес своей знаменитой родственницы. Тем не менее, неоспоримый факт остается: австралийка будет присутствовать на ужине вместе с Меган Маркл.

Эта новость мгновенно вызвала волну возмущения среди интернет-пользователей, которые скептически отнеслись к утверждениям о непричастности Меган к формированию списка гостей. Они активно комментируют: "То, что Меган лично пригласила её, — это просто отвратительно", "Меган, как всегда, окружает себя змеями...", "Думала, что Сассексы прекратят травлю со стороны этой женщины в интернете. Она писала ужасные вещи, в то время как мать [Кейт Миддлтон] пыталась сохранить свою семью, борясь с проблемами со здоровьем. Позор всем, кто поддерживает эту травлю".

Хроника болезни принцессы

Напомним, трагическая новость об онкологическом заболевании Кейт Миддлтон потрясла общественность 22 марта 2024 года. В тот день принцесса Уэльская лично обратилась к миру через видеосообщение, в котором сообщила, что после перенесенной операции на брюшной полости анализы выявили у нее злокачественные клетки. Позднее, 9 сентября, Кейт объявила о завершении курса химиотерапии, а к 14 января 2025 года официально подтвердила, что ее состояние вошло в стадию ремиссии.

Поскольку Букингемский дворец крайне скудно делился деталями о ходе болезни Кейт, в интернет-пространстве мгновенно расцвели многочисленные конспирологические теории относительно ее здоровья: одни категорически отказывались верить в ее болезнь, другие же были убеждены, что ситуация обстоит гораздо серьезнее, чем официально заявлялось.

Давнее противостояние

Слухи о напряженных отношениях между Меган и Кейт циркулируют среди поклонников королевской семьи уже не первый год. Считается, что после того как герцоги Сассекские отказались от своих королевских обязанностей и перебрались в Соединенные Штаты, связь между двумя королевскими особами окончательно разладилась. Этому способствовало не только физическое отдаление Меган и Гарри от остальной семьи, но и их регулярные публичные выпады в адрес Виндзоров.