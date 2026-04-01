Культовая певица 90-х Линда, известная под своим настоящим именем Светлана Гейман, шокировала публику, рассказав о невероятных обвинениях в домогательствах, которые, по её словам, выдвинул против неё продюсер Максим Фадеев в период их плодотворного сотрудничества. В ходе интервью программе "Осторожно: Собчак" 48-летняя артистка открыто заявила, что именно Фадеев стал инициатором прекращения их творческого тандема. Линда вспоминает, что продюсер внезапно исчез из поля зрения после того, как финансовый кризис 1998 года лишил её отца, банкира Льва Геймана, возможности продолжать финансирование их амбициозного проекта. Однако спустя время Фадеев всё же появился и объяснил Льву Гейману своё таинственное исчезновение весьма неожиданным образом: "Он пришёл к отцу и заявил: меня домогается ваша дочь. А у меня семья, ребёнок, слабое здоровье — сделайте что-нибудь". Певица категорически опровергла эти заявления, назвав обвинения в домогательствах откровенной ложью.

Примечательно, что ещё до окончательного разрыва с Фадеевым Линда имела шанс заключить контракт с влиятельным американским лейблом BMG. Но, испытывая чувство долга и видя проблемы со здоровьем у своего продюсера, она тогда отказалась от столь заманчивого предложения.

Продолжающийся конфликт

Несмотря на прошедшие годы, конфликт между Линдой и Фадеевым остаётся неразрешённым. Более того, продюсер даже обратился в суд, обвиняя свою бывшую подопечную в незаконном исполнении на концертах песен, авторство которых принадлежит ему. Тем не менее, певица сохраняет надежду на мирное урегулирование ситуации, выражая уверенность: "В нашей ситуации был бы разумнее простой человеческий разговор".

Кто такая Линда?

Для тех, кто, возможно, забыл, Линда — это настоящая икона 90-х, чьи хиты "Мало огня", "Ворона" и "Цепи и кольца" до сих пор звучат в сердцах поклонников. Её отец, влиятельный банкир Лев Гейман, был владельцем таких финансовых учреждений, как "Лада-банк" и "Ипокомбанк".

Их совместный путь начался ещё во время обучения Линды в Государственном музыкальном училище имени Гнесиных. За пять лет плодотворного сотрудничества певица выпустила впечатляющие пять альбомов. Важно отметить, что на протяжении всего этого периода финансовую поддержку творчеству Максима Фадеева и Линды оказывал именно её отец, Лев Гейман.

Фадеев и другие артисты

Стоит подчеркнуть, что Линда не является единственной артисткой, чьи отношения с Фадеевым сложились непросто. На протяжении многих лет продюсер также находится в состоянии публичного выяснения отношений с другой своей бывшей подопечной — Натальей Ионовой.