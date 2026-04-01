Секретный отпуск самой обсуждаемой пары Голливуда — Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе — раскрыт! Звёзды были замечены на романтическом уединённом острове, где наслаждались каждым моментом вдвоём. Хотя в своих социальных сетях они публиковали снимки по отдельности, фанаты тут же разгадали их тайну. 28-летняя бизнесвумен демонстрировала идеальную фигуру в разнообразных бикини на фоне безлюдных пляжей и роскошных яхт, а 30-летний голливудский актёр делился кадрами из тех же райских уголков. Очевидно, что влюблённые проводили время вместе, даже если и не позировали в обнимку.

Загадки их романа

Тимоти Шаламе, трижды номинированный на премию "Оскар" и признанный одним из наиболее востребованных актёров современности, и Кайли Дженнер, основательница империи Kylie Cosmetics и сестра знаменитых Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер, строят отношения уже целых три года. Недавно Тимоти не побоялся публично заявить о своих чувствах к избраннице, хотя скептики упорно твердят, что их союз — не более чем продуманный пиар-ход. В то же время интернет-пространство активно обсуждает возможную тайную свадьбу звёзд и даже слухи о неверности Шаламе. Страсти вокруг этой пары не утихают ни на минуту!

Прошлое знаменитостей

До Тимоти сердце Кайли Дженнер принадлежало рэперу Трэвису Скотту, в отношениях с которым у неё родились прекрасные дети — дочь Сторми и сын Эйр. Что касается Тимоти Шаламе, до Кайли он был замечен в романтических связях с дочерью легендарного Джонни Деппа, Лили-Роуз, а также с дочерью королевы поп-музыки Мадонны, Лурдес Леон. Кажется, оба имеют богатый опыт в отношениях с детьми знаменитостей!

Скандальные заявления Шаламе

Не так давно Тимоти Шаламе оказался в эпицентре громкого скандала, когда неосторожно высказался об опере и балете, назвав их "умирающими" и "невостребованными" видами искусства. Его слова вызвали шквал критики в интернете, и многие убеждены, что именно эти провокационные заявления могли стоить ему заветной статуэтки "Оскар".

