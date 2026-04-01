Громкая история миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, его преступлений и загадочной смерти будет рассказана в новом мини-сериале от Sony Pictures, основанном на сенсационном журналистском расследовании.

Стало известно, что кинокомпания Sony Pictures приступает к созданию мини-сериала, посвященного многолетнему расследованию дела о миллиардере Джеффри Эпштейне, которого обвиняли в чудовищных сексуализированных преступлениях, в том числе против несовершеннолетних. Эту новость 30 марта сообщило издание Variety.

Новый взгляд на мрачную историю

В основу кинопроекта ляжет захватывающая книга журналистки Джули К. Браун под названием «Извращение правосудия: история Джеффри Эпштейна». В центре сюжета — кропотливая работа самой Браун, которая в итоге привела к аресту как Эпштейна, так и его сообщницы Гислейн Максвелл. Журналистке удалось отыскать 80 жертв и уговорить некоторых из них публично рассказать о пережитом. В сериал будут включены подлинные протоколы судебных заседаний и душераздирающие свидетельства пострадавших от действий Эпштейна.

Звездный состав и детали сюжета

Роль Джули К. Браун исполнит 59-летняя Лора Дерн, лауреатка премии «Оскар» за «Брачную историю» и звезда сериала «Большая маленькая ложь».

Как отмечает Variety, официальное описание сериала обещает шокирующий рассказ о журналистке-расследовательнице, которая разоблачает тайную сделку между Эпштейном и федеральными прокурорами. Шоураннерами проекта выступят Шэрон Хоффман, известная по «Карточному домику», и Эйлин Майерс из «Под прикрытием». Среди исполнительных продюсеров, помимо Лоры Дерн и Джули К. Браун, значится Адам Маккей. Стоит отметить, что ранее Netflix уже выпускал собственный сериал по этой теме — «Джеффри Эпштейн: Грязный богач».

Трагическая судьба и новые откровения

Напомним, миллиардер-финансист Джеффри Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинению в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. По данным следствия, в период с 2002 по 2005 год он вовлекал в проституцию десятки молодых девушек, одной из которых на момент преступлений было всего девять лет. В августе того же года Эпштейн, согласно официальной версии, покончил с собой в тюремной камере, хотя обстоятельства его смерти до сих пор порождают множество конспирологических теорий. Его сообщница Гислейн Максвелл получила 20 лет тюремного заключения.

Влиятельные имена и шокирующие обвинения

В январе 2026 года Министерство юстиции США обнародовало более 3 миллионов новых файлов по делу Эпштейна. В этих документах всплыли имена десятков влиятельных персон, включая Илона Маска, принца Эндрю, Билла Гейтса и Дональда Трампа. Из обнародованных материалов следует, что эти влиятельные люди, посещавшие остров Эпштейна, не только вступали в сексуальные связи с несовершеннолетними, но, по слухам, также участвовали в сатанинских ритуалах и даже практиковали каннибализм.