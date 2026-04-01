Телеграм-канал Судов общей юрисдикции Московской области подтвердил: пасынок Стаса Намина приговорен к 18 годам колонии строгого режима за убийство сына и тещи знаменитого музыканта. Это шокирующее преступление развернулось в октябре 2023 года в подмосковной Истре. 39-летний Роман Ткаченко сначала хладнокровно убил во сне свою 85-летнюю бабушку, которая приходилась тещей Намину. Затем он позвонил своему 30-летнему единоутробному брату, сыну музыканта Артёму, чтобы сообщить о ее смерти. Как только Артём приехал к дому, Ткаченко безжалостно расправился и с ним. Впоследствии преступник сознался в содеянном.

По данным СМИ, причиной этого ужасного конфликта стал спор о продаже дома. Также сообщалось, что в момент совершения преступления Роман находился под воздействием наркотических веществ. На допросе он заявил, что не смог вынести постоянной критики со стороны родственников, которые настойчиво просили его прекратить разгульный образ жизни и употребление наркотиков.

Реакция Стаса Намина

Комментируя произошедшее, сам Стас Намин назвал случившееся "страшной трагедией", при этом решительно дистанцировавшись от своего пасынка. "Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от её первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь", — заявил он в беседе с журналистами.

Память об Артёме

Убитый Артём Микоян был талантливым молодым человеком: он получал образование на факультете кинематографии в знаменитом Нью-Йоркском университете, а также проходил стажировку в компании "Требеко" под руководством самого Роберта Де Ниро. Помимо этого, Артём увлекался живописью, его работы демонстрировались на выставках как в России, так и за её пределами. Слова соболезнования Стасу Намину в связи с этой невосполнимой утратой выразили многие мировые знаменитости, включая легендарного Роберта Де Ниро.

Семейные связи

Лидер группы "Цветы" Стас Намин женился на Галине, матери Романа, когда мальчику исполнился всего год. Убитый Артём приходился Роману единоутробным братом. Помимо погибшего Артёма, у 74-летнего музыканта есть взрослая дочь Мария, 43 лет, от первого брака, а также 10-летний сын Анастас от его четвертой супруги.