Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Звезда «Универа» Арарат Кещян в центре скандала: внебрачный сын, алименты и угрозы забрать ребенка 0 414

Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
Мать внебрачного ребенка Арарата Кещяна открыла шокирующую правду: актер годами скрывал сына, отказывался платить алименты и теперь угрожает отобрать мальчика.

Актер Арарат Кещян, известный многим по роли Майкла в популярном сериале "Универ", оказался в эпицентре громкого скандала, который потряс общественность. Выяснилось, что 47-летний женатый артист годами тщательно скрывал существование внебрачного сына. Ситуация усугубляется тем, что, по данным источников, Кещян не только не участвовал в воспитании мальчика, но и отказывался от финансовой поддержки, а теперь, как утверждается, шантажирует его мать, угрожая забрать ребенка себе.

Шокирующие откровения бывшей возлюбленной

Завесу над этой "тайной" приподняла некая Эльвира Кретова, представившаяся бывшей избранницей актера. На протяжении нескольких месяцев девушка активно делится в своих социальных сетях подробностями о своем 14-летнем сыне Эльдаре, настаивая, что он является сыном Арарата Кещяна. Кретова утверждает, что знаменитый отец отвернулся от мальчика сразу после его рождения, проявляя к нему лишь минимальный интерес, который ограничивался редкими и скромными подарками на дни рождения, а также символической финансовой помощью. Поводом для публичных заявлений, по словам Эльвиры, стал внезапный порыв Кещяна восстановить связь с сыном, что, как она считает, было сделано публично и "сломало ребёнку психику".

Эльвира Кретова

Эльвира Кретова с сыном

В своем аккаунте в инстаграме Кретова эмоционально написала: "Встречайте — Отец всея Руси. Для сына не сделал *****, более того — бросил. Появился впервые в его жизни публично. Опозорил его на футболе спустя 10 лет. Вышел в упор к нему на футбольном поле после игры. Приехал на первую встречу с женой беременной. Ну хоть додумался оставить её в "Марриотте"… На этом спасибо! Расстроился, видимо, на УЗИ — поехал на эмоциях, не подумал ни о ком, кроме себя… Далее: лишил сына возможности тренироваться. Унижал на суде до последнего. При этом сам же выставлял себя в унизительном свете — жаловался на бедность и нестабильный доход. Оценил будущее собственного сына "по минималке"."

Судебные тяжбы за алименты

Эльвира Кретова также обнародовала судебные документы, касающиеся разбирательств по алиментам. Она добивалась установления выплат в размере одной восьмой части дохода актера до достижения мальчиком совершеннолетия. Однако суд принял сторону Кещяна, который сослался на свой "нестабильный заработок". В результате артисту была назначена фиксированная ежемесячная сумма в 16 тысяч рублей, что соответствует прожиточному минимуму в Воронеже, где проживают Кретова с сыном.

Арарат Кещян и Эльвира Кретова

Такое решение суда категорически не устроило девушку. Она заявляет, что, несмотря на публичные заявления актера о желании наладить отношения с Эльдаром, на деле он по-прежнему не стремится к полноценному общению с наследником. Именно это "лицемерие" и "жестокость" в отношении мальчика, по словам Кретовой, являются главной причиной ее решимости продолжать судебные разбирательства. Она подвела итог в своем последнем посте: "Судимся дальше, нарушать закон нельзя. Мы пришли за своим. Чужого нам не надо".

Угрозы забрать сына

Недавно Кещян дал понять, что рассматривает возможность добиться полной опеки над сыном. После очередных публикаций Кретовой актер отправил ей сообщение, в котором прямо заявил, что "рано или поздно" заберёт ребёнка. Эльвира, однако, не воспринимает эти угрозы всерьез, подчеркивая, что подростку скоро исполнится 14 лет, и он сам сможет решать, с кем жить.

Скриншот Эльвиры Кретовой

Скриншот Эльвиры Кретовой

Скриншот Эльвиры Кретовой

Личная жизнь Арарата Кещяна

Арарат Кещян был женат дважды. В 2007 году он связал себя узами брака с Ириной, но через три года их союз распался. Второй супругой артиста стала Екатерина, владелица свадебного салона. Пара поженилась в 2013 году и сейчас воспитывает троих дочерей — Еву, Диану и Ани.

Арарат Кещян с женой

Арарат Кещян с женой и детьми

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео