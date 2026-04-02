Актер Арарат Кещян, известный многим по роли Майкла в популярном сериале "Универ", оказался в эпицентре громкого скандала, который потряс общественность. Выяснилось, что 47-летний женатый артист годами тщательно скрывал существование внебрачного сына. Ситуация усугубляется тем, что, по данным источников, Кещян не только не участвовал в воспитании мальчика, но и отказывался от финансовой поддержки, а теперь, как утверждается, шантажирует его мать, угрожая забрать ребенка себе.

Шокирующие откровения бывшей возлюбленной

Завесу над этой "тайной" приподняла некая Эльвира Кретова, представившаяся бывшей избранницей актера. На протяжении нескольких месяцев девушка активно делится в своих социальных сетях подробностями о своем 14-летнем сыне Эльдаре, настаивая, что он является сыном Арарата Кещяна. Кретова утверждает, что знаменитый отец отвернулся от мальчика сразу после его рождения, проявляя к нему лишь минимальный интерес, который ограничивался редкими и скромными подарками на дни рождения, а также символической финансовой помощью. Поводом для публичных заявлений, по словам Эльвиры, стал внезапный порыв Кещяна восстановить связь с сыном, что, как она считает, было сделано публично и "сломало ребёнку психику".

В своем аккаунте в инстаграме Кретова эмоционально написала: "Встречайте — Отец всея Руси. Для сына не сделал *****, более того — бросил. Появился впервые в его жизни публично. Опозорил его на футболе спустя 10 лет. Вышел в упор к нему на футбольном поле после игры. Приехал на первую встречу с женой беременной. Ну хоть додумался оставить её в "Марриотте"… На этом спасибо! Расстроился, видимо, на УЗИ — поехал на эмоциях, не подумал ни о ком, кроме себя… Далее: лишил сына возможности тренироваться. Унижал на суде до последнего. При этом сам же выставлял себя в унизительном свете — жаловался на бедность и нестабильный доход. Оценил будущее собственного сына "по минималке"."

Судебные тяжбы за алименты

Эльвира Кретова также обнародовала судебные документы, касающиеся разбирательств по алиментам. Она добивалась установления выплат в размере одной восьмой части дохода актера до достижения мальчиком совершеннолетия. Однако суд принял сторону Кещяна, который сослался на свой "нестабильный заработок". В результате артисту была назначена фиксированная ежемесячная сумма в 16 тысяч рублей, что соответствует прожиточному минимуму в Воронеже, где проживают Кретова с сыном.

Такое решение суда категорически не устроило девушку. Она заявляет, что, несмотря на публичные заявления актера о желании наладить отношения с Эльдаром, на деле он по-прежнему не стремится к полноценному общению с наследником. Именно это "лицемерие" и "жестокость" в отношении мальчика, по словам Кретовой, являются главной причиной ее решимости продолжать судебные разбирательства. Она подвела итог в своем последнем посте: "Судимся дальше, нарушать закон нельзя. Мы пришли за своим. Чужого нам не надо".

Угрозы забрать сына

Недавно Кещян дал понять, что рассматривает возможность добиться полной опеки над сыном. После очередных публикаций Кретовой актер отправил ей сообщение, в котором прямо заявил, что "рано или поздно" заберёт ребёнка. Эльвира, однако, не воспринимает эти угрозы всерьез, подчеркивая, что подростку скоро исполнится 14 лет, и он сам сможет решать, с кем жить.

Личная жизнь Арарата Кещяна

Арарат Кещян был женат дважды. В 2007 году он связал себя узами брака с Ириной, но через три года их союз распался. Второй супругой артиста стала Екатерина, владелица свадебного салона. Пара поженилась в 2013 году и сейчас воспитывает троих дочерей — Еву, Диану и Ани.