Даша Жукова, известная фигура в мире искусства и бизнеса, посетила торжественное открытие нового проекта своей компании Ray в Финиксе, штат Аризона, США. 44-летняя бизнесвумен, бывшая супруга Романа Абрамовича и падчерица медиамагната Руперта Мёрдока, привлекла всеобщее внимание своим ярким образом. В социальных сетях она поделилась снимками нового пространства, а на самой презентации предстала в эффектном мини-платье с цветочным принтом, дополнив его стильными солнцезащитными очками и элегантными чёрными балетками.

О проекте Ray

Компания Ray, основанная Дашей Жуковой и известная своим вкладом в развитие современного искусства, специализируется на создании уникальных жилых пространств, предназначенных для аренду. Эти объекты не просто дома, а настоящие арт-пространства, интегрирующие в себя художественные инсталляции, винтажную мебель и тщательно подобранные элементы дизайна. Хотя штаб-квартира Ray находится в Нью-Йорке, компания активно развивает свои проекты по всей территории США, сотрудничая с ведущими архитекторами, дизайнерами и художниками.

Над проектом в Финиксе работала целая команда талантливых специалистов, включая известного ландшафтного дизайнера Грейс Фуллер и прославленное архитектурное бюро Johnston Marklee, а также множество других приглашённых экспертов, чьи усилия помогли воплотить в жизнь эту уникальную концепцию.

Благотворительность и личная жизнь

Помимо коммерческих проектов, Даша Жукова активно занимается благотворительностью. Недавно она анонсировала новый масштабный благотворительный проект в Нью-Йорке – строительство значимого объекта в историческом районе Гарлем на Манхэттене, что подчеркивает ее стремление вносить вклад в развитие общества.

Что касается личной жизни, с 2019 года Даша Жукова счастлива в браке со Ставросом Ниархосом, сыном греческого миллиардера, и они воспитывают троих детей. До этого, в нулевых, светская львица была частой гостьей московских мероприятий и в течение десяти лет состояла в браке с известным олигархом Романом Абрамовичем. Их союз, распавшийся в 2018 году, подарил миру двоих детей.

Семейные новости продолжаются: два года назад 69-летняя мать Даши Жуковой, Елена, вышла замуж за медиамагната и миллиардера Руперта Мёрдока, которому сейчас 94 года, что стало заметным событием в светских кругах.

