Дональд Трамп, бывший президент США, не упустил случая с иронией пройтись по личным отношениям французского лидера Эммануэля Макрона и его супруги Брижит. Американский политик с усмешкой предположил, что Макрон якобы всё ещё не оправился от «пощёчины», полученной от жены, добавив, что она «плохо» с ним обращается.

«Потом я позвонил во Францию Макрону, чья жена обращается с ним чрезвычайно плохо. Он до сих пор восстанавливается после удара в челюсть», — сказал Дональд Трамп во время встречи в Белом доме. Это колкое замечание о французском лидере прозвучало в ходе дискуссии в Белом доме, касающейся взаимодействия Вашингтона и НАТО на фоне напряжённости вокруг Ирана.Сам Эммануэль Макрон не замедлил отреагировать на эти слова своего американского коллеги, публично призвав его «меньше говорить» и «больше действовать».

«Не стоит говорить каждый день, нужно просто действовать, снизить напряжённость и построить прочный мир», — сказал Макрон.

Тот самый инцидент: "знаменитая пощечина"

Та самая «знаменитая пощёчина», ставшая предметом множества пересудов, была получена Эммануэлем Макроном от Брижит во время торжественной встречи самолёта французской делегации в аэропорту Ханоя в 2025 году. В тот самый момент, когда открылся люк воздушного судна, вездесущие журналисты успели запечатлеть, как 72-летняя Брижит отвешивает пощёчину своему супругу, стоящему в проёме. Позднее, спускаясь по трапу, первая леди Франции демонстративно проигнорировала протянутую ей руку мужа. Впоследствии, общаясь с прессой, Эммануэль Макрон попытался сгладить ситуацию, заявив, что они с Брижит «просто дурачились».

Неутихающие слухи и старые шутки Трампа

После того злополучного инцидента французский президент не раз становился объектом насмешек и предположений со стороны общественности. Например, когда Макрон появился на встрече с представителями вооружённых сил страны с заметно травмированным глазом, в интернете тут же поползли слухи, связывающие это с Брижит. Интересно, что Дональд Трамп и раньше не обходил стороной эту щекотливую тему, однажды посоветовав чете Макронов «держать дверь закрытой», намекая на их личные отношения.

Личная жизнь и конспирологические теории

Стоит напомнить, что Эммануэль Макрон и его бывшая учительница французского языка Брижит Троньё, в которую он был влюблён ещё со школьной скамьи, состоят в браке с 2007 года. Брижит старше своего мужа на 24 года. У пары нет общих детей, но у Брижит есть трое детей от первого брака и семеро внуков. В интернете уже давно циркулируют упорные слухи о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной. Эммануэль Макрон неоднократно и решительно опровергал эти теории, публично осуждая медиа за распространение клеветы о его жене.

