Аврора Киба, некогда бывшая музой Григория Лепса, сейчас покоряет просторы Китая, присоединившись к когорте знаменитостей, выбравших эту страну для отдыха. Свое захватывающее путешествие 20-летняя красавица совершает не одна, а в компании своего нового избранника — 36-летнего Рустама Гаджиева, племянника самого президента Азербайджана, Ильхама Алиева. Шанхай стал их временным пристанищем. В этом мегаполисе, окруженные друзьями, они с головой окунаются в исследование местных красот, восхищаются нежным цветением сакуры, познают изыски китайской кухни и, разумеется, не упускают возможности заглянуть в самые престижные бутики.

Тайны нового романа

Впервые слухи о новом увлечении Кибы начали активно циркулировать еще в конце февраля. Общественность заподозрила неладное, когда Аврора и Рустам синхронно делились в своих социальных сетях кадрами из одних и тех же мест Рио-де-Жанейро. Вскоре после этого в медиа просочилась информация, что именно Гаджиев взял на себя все расходы по организации грандиозного празднования 20-летия Кибы. Недавно сама девушка рассеяла все сомнения, официально подтвердив отношения совместными фотографиями.

Кто он, Рустам Гаджиев?

Рустам Гаджиев — фигура весьма заметная: он стоит во главе первого в стране коллекторского агентства, предпочитает изысканный досуг, а его семейство занимает видные посты. Предприниматель весьма ревностно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз, поэтому детали о его семейном положении — был ли он женат, есть ли дети — остаются за завесой тайны.

Эхо прошлого: роман с Григорием Лепсом

До встречи с Гаджиевым, Аврора была в отношениях с легендарным Григорием Лепсом. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, составлявшую 44 года, пара регулярно делилась в интервью своими планами на создание семьи и даже активно обсуждала предстоящую свадьбу, хотя ее дата неизменно переносилась. Именно этот роман принес Кибе широкую известность: она успешно участвовала в реалити-шоу, начала получать выгодные рекламные контракты и даже попробовала себя в качестве певицы. Однако в начале текущего года их пути разошлись.

Кстати, после завершения отношений с Лепсом, Аврора ненадолго оказалась в центре внимания из-за слухов о возможном романе с молодым сыном Ирины Дубцовой, который, к слову, ранее встречался с Тоней, дочерью известного клипмейкера Павла Худякова.

