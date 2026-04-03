Элегантная Брижит и её супруг Эммануэль Макрон совершили насыщенный рабочий визит в Азию, посетив Японию и Южную Корею, где их ждали официальные приёмы и неизбежные слухи.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его очаровательная супруга Брижит отправились с важным рабочим визитом в Восточную Азию, где успели посетить сразу две страны – Японию и Южную Корею. Их появление, как всегда, вызвало живой интерес публики и прессы.

Встреча с императорской семьей в Японии

Первой остановкой для французской четы стал Токио. 48-летнего Эммануэля и 72-летнюю Брижит Макрон с особым почётом пригласили в Императорский дворец. Там они провели встречу с императором Японии Нарухито и его супругой, императрицей Масако. Первая леди Франции, как всегда, выглядела безупречно: для этого торжественного события она выбрала элегантное белое платье, дополненное стильной сумкой Louis Vuitton.

Почтение памяти в Южной Корее

После Японии Эммануэль и Брижит Макрон направились в Сеул, столицу Южной Кореи. Здесь их визит носил более торжественный и скорбный характер: супруги посетили мемориал, посвящённый павшим в Корейской войне. Для этого мероприятия первая леди выбрала белое пальто и классические туфли на каблуках, демонстрируя сдержанность и уважение.

Неожиданные инциденты и слухи о браке

Недавно общественность активно обсуждала появление Эммануэля Макрона с опухшим глазом, что породило волну домыслов и даже подозрения в причастности его супруги. Слухи о возможных проблемах в их браке циркулируют уже давно. Например, в прошлом году, во время визита во Вьетнам, Брижит, по сообщениям очевидцев, дала пощёчину своему мужу, а затем демонстративно проигнорировала его попытку подать ей руку при выходе из самолёта. Позднее, во время поездки в Великобританию, она вновь публично «унизила» супруга, чем только подлила масла в огонь.

Личная жизнь под пристальным вниманием

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон связал себя узами брака со своей бывшей учительницей французского языка Брижит Троньё в 2007 году. От предыдущего брака у Брижит есть трое детей и семеро внуков, однако общих детей у супругов нет. Пара постоянно сталкивается с критикой из-за значительной разницы в возрасте. Более того, Брижит вынуждена регулярно отстаивать свою честь в суде, борясь с абсурдной теорией о том, что она якобы родилась мужчиной.

Фото: emmanuelmacron/Instagram.