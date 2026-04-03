Сергей Лазарев недавно отметил свой 43-й день рождения, и артист не удержался, чтобы не поделиться с поклонниками в социальных сетях, каким необыкновенным образом его поздравили любимые наследники – сын и дочь. Дети подготовили для звёздного папы настоящий музыкальный сюрприз, трогательный клип, где, помимо прочих нежных слов, прозвучала особая благодарность за "гены". "Танцую офигенно — спасибо за гены. Научил не сомневаться, быть собой и не бояться. Объективно — лучший папа", — спели в ролике 11-летний Никита и семилетняя Анна.

Но на этом сюрпризы не закончились! Лазарев также порадовал подписчиков ещё одним видеороликом, где его очаровательная дочь проникновенно исполняет песню "С днём рождения тебя", мастерски аккомпанируя себе на пианино.

Секреты родительства

Известно, что и Никита, и Анна появились на свет благодаря суррогатным матерям. При этом Сергей Лазарев не скрывает, что биологическая яйцеклетка для оплодотворения была предоставлена одной и той же женщиной, чью личность певец тщательно оберегает от публичности. "У Никиты и Ани одна биологическая мама, но вынашивали моих детей разные суррогатные матери", — говорил певец в одном из интервью.

Жизнь вне сцены

Сергей активно участвует в воспитании своих детей, посвящая им максимум свободного времени. В периоды гастролей заботу о Никите и Анне берёт на себя их любящая бабушка. Интересно, что оба ребёнка увлечённо занимаются в танцевальной студии Аллы Духовой "TODES", той самой, выпускником которой в своё время был и сам звёздный отец. Фото: lazarevsergey/Instagram