Герцог Сассекский, принц Гарри, в течение примерно месяца активно переписывался с некой Шарлоттой Гриффитс, совершенно не догадываясь о её профессиональной деятельности. Эту любопытную деталь сын короля Карла III раскрыл во время недавнего судебного заседания, посвященного иску о нарушении права на частную жизнь.

Во время судебных слушаний на свет появились их переписки в Facebook, датируемые декабрем 2011 — январем 2012 года. Сообщения явно свидетельствовали о взаимном флирте и даже планах совместной встречи. Принц Гарри подчеркнул, что Шарлотта намеренно утаила от него свою работу.

Вскоре после начала их виртуального общения, судьба свела их на вечеринке у общего знакомого – продюсера Артура Лэндона. Сама Гриффитс охарактеризовала тот вечер как "весёлый вечер, полный шалостей". Именно там Гарри с удивлением выяснил, что Шарлотта является сотрудницей издания Mail. Это открытие мгновенно положило конец их общению.

Спустя всего несколько месяцев после этого эпизода, внук королевы Елизаветы II завязал отношения с талантливой актрисой и танцовщицей Крессидой Бонас, но их роман завершился в 2014 году.

Судебные баталии

Стоит напомнить, что принц Гарри, наряду с такими знаменитостями, как Элтон Джон, Элизабет Хёрли и бывшая жена Джуда Лоу Сэди Фрост, является истцом в крупном коллективном деле против авторитетного британского издания Daily Mail. Звезды обвиняют медиахолдинг в систематическом и незаконном сборе конфиденциальной информации о них в период с 1993 по 2011 год, что, по их словам, делалось исключительно ради создания скандальных и сенсационных материалов.

Жизнь в Калифорнии

Сейчас 41-летний принц Гарри счастливо женат на 44-летней актрисе Меган Маркл. Их знакомство состоялось в 2016 году, а уже через два года они связали себя узами брака. Первенец пары, сын Арчи, появился на свет в Великобритании. В 2020 году супруги приняли решение отказаться от своих королевских обязанностей и перебрались в солнечную Калифорнию. Именно там родилась их дочь Лилибет. В Соединенных Штатах герцоги активно занимаются различными проектами, нередко сталкиваясь с критикой, но при этом продолжают вести яркую общественную жизнь, посещая светские мероприятия и вечеринки.

