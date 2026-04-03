Даже правильное питание, отказ от вредных привычек и активный образ жизни не всегда гарантируют сохранение ясного ума в пожилом возрасте. Как показало исследование, у людей, придерживающихся здорового образа жизни, риск деменции всё равно может быть повышен — примерно на 40%.

При этом многие и после 70 лет сохраняют высокую умственную активность: продолжают общаться, путешествовать, осваивать новые навыки и легко запоминают информацию. Их мозг остаётся «молодым» и функционирует на уровне гораздо более раннего возраста.

Врачи традиционно рекомендуют для поддержания когнитивного здоровья сбалансированное питание, физическую активность, положительные эмоции и постоянное развитие — всё это способствует формированию новых нейронных связей. Однако даже такие усилия могут оказаться недостаточными, если человек регулярно не высыпается или страдает от плохого качества сна.

Исследование, проведённое специалистами Калифорнийского университета в Сан-Франциско совместно с коллегами из других научных центров, показало: риск деменции возрастает, если «биологический возраст» мозга превышает фактический возраст человека.

Основой анализа стали мозговые волны — электрические сигналы, отражающие активность нейронов. Они регистрируются с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) и позволяют оценить, насколько синхронно работают различные участки мозга.

В работе использовалась модель машинного обучения, которая анализировала 13 микроструктурных характеристик мозговой активности. В исследовании приняли участие около 7 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 40 до 94 лет, у которых на момент начала наблюдений не было деменции. Участников наблюдали от 3,5 до 17 лет, и примерно у тысячи из них впоследствии развилось заболевание.

Учёные изучали активность мозга во время сна, поскольку именно в этот период происходят процессы, важные для памяти и восстановления. Особое внимание уделялось дельта-волнам, характерным для глубокого сна, а также так называемым «сонным веретёнам» — коротким всплескам активности, связанным с обработкой и закреплением воспоминаний.

Результаты показали, что по особенностям мозговых волн можно определить «возраст» мозга. У людей, чей мозг оказывался биологически старше примерно на 10 лет, риск развития деменции увеличивался до 40%.

По словам исследователей, многие недооценивают значение сна для здоровья мозга. Важно не только количество, но и качество сна: частые пробуждения, бессонница и утренние головные боли могут свидетельствовать о том, что мозг не получает полноценного отдыха и быстрее стареет.

Эксперты советуют уделять внимание профилактике: контролировать вес, при необходимости лечить апноэ сна, следить за уровнем артериального давления. Эти меры помогают улучшить качество сна и способствуют восстановлению организма, что напрямую влияет на состояние мозга.