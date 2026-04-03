Полина Диброва, экс-супруга Дмитрия Диброва, а ныне спутница бизнесмена Романа Товстика, анонсировала грандиозные планы: она собирается выпустить автобиографическую книгу. По её словам, эта история призвана стать источником вдохновения для тех, кто ищет силы справиться с жизненными перипетиями. Об этом интригующем проекте Полина рассказала своим подписчикам в социальных сетях. "Я довольно долго вынашивала внутри идею книги, которая стала бы для каждой из вас точкой опоры и помогла бы пережить трудности, с которыми вы столкнулись. Это будет история о девочке Полине, преодолевшей множество препятствий по пути к своему счастью", — написала 36-летняя Диброва. Поклонники и подписчики уже вовсю строят догадки, насколько глубоко личной и откровенной окажется эта автобиография. Ведь за плечами 36-летней Полины – не только шестнадцать лет брака с Дмитрием Дибровым, завершившиеся разводом, но и бурный, широко обсуждаемый роман с женатым бизнесменом Романом Товстиком.

Скандальный развод и новые отношения

Напомним, что личная жизнь Дибровой стала предметом бурных обсуждений летом 2025 года. Именно тогда Полина приняла решение уйти от своего мужа, Дмитрия Диброва, к 51-летнему Роману Товстику. Эта ситуация была особенно пикантной, поскольку Товстик был не только другом их семьи, но и супругом близкой подруги Полины, Елены. От брака с Дмитрием у Полины остались трое сыновей, а у Товстиков после девятнадцати лет совместной жизни было шестеро детей. Шокирующая правда об измене открылась Дмитрию во время отдыха: Полина, находясь на Сейшельских островах, откровенно призналась ему в своих чувствах к Роману.

В то время как Дмитрий и Полина Дибровы сумели разойтись достаточно мирно, поддерживая дружеские отношения ради благополучия сыновей, развод Товстиков обернулся настоящим скандалом. 41-летняя Елена Товстик публично обвинила бывшего мужа в домашнем насилии и заявила, что его роман на стороне начался задолго до их официального расставания. В настоящее время Елена ведет судебные тяжбы с Романом за опеку над детьми и раздел имущества. Интересно, что некоторые из старших детей Товстиков приняли решение переехать к отцу и его новой возлюбленной.

Новая жизнь Дмитрия Диброва

Не остался в одиночестве и 66-летний Дмитрий Дибров. Его новой спутницей стала 43-летняя нутрициолог Екатерина Гусева. Любопытно, что Екатерина ранее помогала Дмитрию в процессе похудения и была активной участницей женского клуба, основанного самой Полиной. Комментируя выбор бывшего мужа, Диброва высказалась весьма неоднозначно: "Я бы не назвала [её] девушкой, это женщина. Я с ней знакома, уже достаточно давно. Считаю, что она очень достойный человек для Дмитрия".