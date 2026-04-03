Известная актриса Ребел Уилсон, заметно преобразившаяся после похудения на 30 килограммов благодаря "Оземпику", оказалась в эпицентре масштабного судебного скандала. Она ведет тяжбу с продюсерской компанией, принадлежащей миллиардеру Леонарду Блаватнику, который считается одним из самых состоятельных людей Великобритании. Информация об этом громком деле стала достоянием общественности через канал "Миллиарды".

Предметом спора стал мюзикл "Деб", который стал режиссерским дебютом Уилсон. Еще в 2024 году актриса публично заявила, что продюсеры проекта — Аманда Гост, Грегор Кэмерон и Винсент Холден — незаконно присвоили 900 тысяч австралийских долларов из выделенного бюджета. Более того, она обвинила некоторых из них в домогательствах к молодой актрисе Шарлотте МакИннес, участвовавшей в съемках. В ответ на эти серьезные заявления продюсеры незамедлительно подали против Уилсон иск о клевете. К ним присоединилась и сама МакИннес, которую Ребел якобы защищала, утверждая, что актриса полностью сфабриковала историю о харассменте и использовала ее в своих личных интересах.

Теперь, по прошествии времени, 46-летняя Уилсон выступила с заявлением в социальных сетях, утверждая, что затянувшиеся судебные баталии активно поддерживаются самим Леонардом Блаватником, чья компания AI Film инвестировала в ее кинопроект. Она настоятельно призвала миллиардера прекратить финансирование четырех исков, направленных против нее. Чтобы усилить общественный резонанс, Уилсон напомнила о скандальном факте: имя Блаватника упоминается в документах, связанных с осужденным за педофилию миллиардером Джеффри Эпштейном.

Согласно рассекреченной переписке, 68-летний миллиардер Леонард Блаватник (известный также под своим настоящим именем Леонид Блаватник) поддерживал знакомство с Эпштейном с 2009 года. Он активно содействовал ему в "трудоустройстве" молодых девушек, а Эпштейн, в свою очередь, предоставлял бизнесмену различные услуги. В этих же документах обнаружились упоминания о возможном совместном обеде Эпштейна, Блаватника и Харви Вайнштейна (хотя подтверждения того, что он состоялся, нет), а также о встречах этих бизнесменов в Каннах.

Путь Леонарда Блаватника к богатству

Леонид Блаватник появился на свет в Одессе в 1957 году. В 1978 году он эмигрировал в Соединенные Штаты, где получил престижное образование, окончив Колумбийский университет и Гарвардскую школу бизнеса. Его колоссальное состояние было скоплено благодаря успешным сделкам в сферах алюминия и нефти на территории постсоветских государств. В 2011 году Блаватник совершил значительную покупку, приобретя Warner Music Group за 3,3 миллиарда долларов. Сегодня этот конгломерат является одним из ведущих музыкальных лейблов, под крылом которого записываются такие звезды, как Эд Ширан, Карди Би и Бруно Марс. В разные периоды своей карьеры Блаватник, самый богатый уроженец СССР, проживающий за рубежом, уверенно занимал лидирующие позиции (первое или второе место) в списке богатейших жителей Великобритании. На текущий момент его состояние оценивается в невероятные 30,9 миллиарда долларов, что ставит его на 70-е место в глобальном рейтинге Forbes. Блаватник состоит в браке с американкой Эмили Эпплсон, у них четверо детей.

Зловещая тень Джеффри Эпштейна

Стоит напомнить, что Джеффри Эпштейн, чья жизнь оборвалась самоубийством в тюремной камере в 2019 году, имел обширные связи с самыми влиятельными фигурами мира — от Билла Клинтона и Дональда Трампа до принца Эндрю и Билла Гейтса. Согласно рассекреченным документам и шокирующим показаниям жертв, на его уединенном частном острове регулярно проводились оргии с участием несовершеннолетних. Некоторых девушек насиловали и накачивали наркотиками. В обнаруженной переписке мелькали пугающие намеки на каннибализм, а одна из пострадавших и вовсе утверждала, что просыпалась на острове в окружении странного лабораторного оборудования. По слухам, Эпштейн был одержим мрачной идеей "улучшения" человеческой популяции посредством генной инженерии.