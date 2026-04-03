Эпатажная певица Маша Распутина стала героиней светской хроники после скандального появления в эфире очередного шоу. Журналисты попытались выяснить, насколько роскошный образ жизни артистки - от элитных особняков до эксклюзивных иномарок - соответствует ее реальным заработкам в нынешних реалиях. Реакция Марии Николаевны была молниеносной и крайне резкой: звезда дала понять, что обсуждать содержимое ее кошелька имеют право только те, кто равен ей по статусу, передает "Муз ТВ".

Главным камнем преткновения в беседе стал вопрос о недвижимости и средствах передвижения. Распутина категорично заявила, что никогда не владела домами за границей, однако подчеркнула свой исключительный статус в российском шоу-бизнесе. Певица уверена, что артистка ее уровня просто не имеет права ездить на "Жигулях". По ее словам, покупка "Роллс-Ройса", пусть даже и с пробегом, является необходимостью, ведь на презентации и концерты звезда обязана "выезжать красиво", чтобы поддерживать имидж.

Мария Николаевна добавила, что роскошь для нее - это не прихоть, а естественная среда обитания, и любые сомнения в этом со стороны публики она списывает на "нищету духа". Артистка убеждена, что звезды обязаны жить в достатке, демонстрируя успех своим поклонникам. При этом она напомнила, что все ее нынешние активы заработаны честным трудом на эстраде, а обвинения в несоответствии доходов и расходов беспочвенны, так как статус "звезды российской эстрады" сам по себе подразумевает высокий уровень потребления.

Пока Распутина рассуждает о высоком статусе, ее реальное финансовое положение омрачено затяжным конфликтом за подмосковный особняк в Таганьково. Бывшая семья ее мужа утверждает, что благополучие пары строится на нежелании Виктора Захарова выплачивать компенсацию экс-супруге за долю в имуществе. Дочь предпринимателя Нелли открыто заявляет, что роскошная жизнь Маши в этом доме - лишь следствие игнорирования судебных решений 2022 года. По версии родственников, певица манипулирует общественным мнением, выдавая законный раздел имущества за произвол.

Сам Виктор Захаров настаивает, что за десятилетия брака обеспечил первую семью бизнесом с оборотами в сотни миллионов рублей и элитными квартирами. Он уверен, что дети от первого брака просто пытаются захватить его капиталы, пользуясь моментом, когда он восстанавливается после тяжелой болезни.

Коллеги по цеху, в частности Наталья Штурм, советуют Распутиной быть скромнее, отмечая, что ее стремление подчеркнуть статус замужней дамы благодаря недавней свадьбе создало лишь дополнительные юридические ловушки. Тем не менее, Мария Николаевна не намерена сдаваться и уже ищет поддержки в высших судебных инстанциях.