Сати Казанова порадовала поклонников свежими снимками с супругом-итальянцем и их очаровательной малышкой

Дата публикации: 03.04.2026
Изображение к статье: Сати Казанова порадовала поклонников свежими снимками с супругом-итальянцем и их очаровательной малышкой

Имя своей полуторагодовалой дочки певица по-прежнему держит в секрете от публики.

Известная певица Сати Казанова, которой сейчас 43 года, поделилась с подписчиками в своём инстаграме трогательными семейными кадрами. Эти милые фотографии были сделаны во время недавней прогулки, где артистка позирует вместе со своим мужем, итальянским фотографом Стефано Тиоццо, и их полуторагодовалой дочуркой. Интересно, что, хотя Сати уже не прячет личико малышки от публики, на этих свежих снимках её лицо всё же частично скрыто за крупными солнцезащитными очками.

Сати Казанова и Стефано Тиоццо с дочерью

Дочь Сати Казановой

К слову, ранее звезда уже делилась причинами, по которым предпочитает сохранять в тайне имя своей наследницы.

История любви и родительства

Стоит отметить, что Сати Казанова связала себя узами брака с талантливым итальянским фотографом Стефано Тиоццо в 2017 году. Их первая свадьба состоялась в живописной Кабардино-Балкарии, а затем влюблённые устроили ещё одно пышное торжество в Милане. Счастливое событие – рождение первенца – произошло осенью 2024 года. Однако путь к материнству не был безоблачным: ещё до родов певица столкнулась с волной критики из-за беременности в довольно зрелом возрасте, а затем – из-за своего необычного выбора в пользу так называемых "лотосовых родов", метода, при котором пуповина не перерезается, а отделяется естественным путём.

Стефано Тиоццо и Сати Казанова

Сати Казанова и Стефано Тиоццо с дочерью

Духовный путь и новая глава

Оставив успешную карьеру в популярной группе "Фабрика", Сати Казанова глубоко погрузилась в мир восточной философии, став активной последовательницей неоиндуистского движения "Бхакти Марга". Сегодня её жизнь наполнена паломничествами и ретритами, а также преподаванием йоги, где она делится своими знаниями и опытом. Свой последний день рождения артистка отметила масштабным духовным фестивалем, а недавно сделала ещё один шаг на пути саморазвития, поступив в РУДН на магистерскую программу "Философия Индии в контексте религии и культуры". Она даже успела представить свою маленькую дочь духовному наставнику, что говорит о серьёзности её намерений.

Сати Казанова

Читайте нас также:
