Наследницы известного предпринимателя Умара Джабраилова приоткрыли завесу тайны над его личной жизнью, опубликовав архивные снимки своей матери, второй жены бизнесмена.
Умар Джабраилов, известный бизнесмен, ушедший из жизни, всегда был окружен слухами о ярких романах со знаменитостями, но при этом тщательно оберегал свою семейную жизнь от посторонних глаз. Хотя было известно, что он дважды связывал себя узами брака, оба раза заканчивавшимися разводом, информация о его бывших супругах оставалась практически недоступной. Однако теперь, спустя время, его дочери решили приоткрыть завесу этой тайны. Они поделились в социальных сетях редкими семейными снимками, на которых впервые можно увидеть их мать – вторую жену предпринимателя. Альвина, младшая дочь Джабраилова, недавно откровенно говорившая о своих отношениях с отцом, опубликовала трогательный пост, посвященный ему, сопроводив его уникальными кадрами из семейного фотоальбома. На одном из таких снимков, рядом с молодым Джабраиловым, крошечной Альвиной и её сестрой Данатой, предстает ослепительная блондинка. В комментариях к публикации Альвина подтвердила: "это их мать по имени Елена". Стоит отметить, что Даната ранее уже упоминала о ней, подчеркивая, что "Елена — русская с татарскими корнями".
Жизнь дочерей Джабраилова: Монако, Германия и личные отношения
Жизнь дочерей бизнесмена также полна малоизвестных фактов. Еще будучи совсем юными, они вместе с матерью переехали в живописное Монако, где получили прекрасное образование и провели свои детские годы. Позднее их путь привел в Германию. Сегодня 32-летняя Альвина предпочитает хранить свою личную жизнь в тайне, в то время как 36-летняя Даната счастливо состоит в отношениях с Дамианом фон Штауффенбергом, управляющим директором компании VS Medical.
Трагическая кончина и версии смерти
Трагическая весть о кончине Умара Джабраилова потрясла многих: 2 марта его тело было найдено в московских апартаментах. Это было не первой попыткой бизнесмена свести счеты с жизнью; в 2020 году его, к счастью, удалось спасти. Прощание с бывшим возлюбленным Ксении Собчак, которому на момент смерти было 67 лет, состоялось на его исторической родине в Чечне. Известно, что Джабраилов долгие годы боролся с глубокой депрессией и наркотической зависимостью, а последние годы жизни были омрачены финансовыми трудностями и потерей активов. Однако, несмотря на официальное заключение о самоубийстве, младшая дочь предпринимателя Альвина придерживается иной точки зрения. Она полагает, что "смерть отца могла быть насильственной" и связывает эту трагедию с его возможной причастностью к скандальному делу Джеффри Эпштейна – миллиардера, осужденного за секс-торговлю и совращение несовершеннолетних. Незадолго до гибели Джабраилова его фотография была обнаружена в широко обсуждаемых файлах этого педофила, что лишь усиливает подозрения.
Богатое прошлое и скандалы
Умар Джабраилов занимал значимые посты: он был бывшим сенатором от Чеченской Республики и возглавлял попечительский совет Московского музея современного искусства. В лихие 90-е его имя гремело как одного из самых состоятельных предпринимателей столицы. Однако его карьера не обошлась без громких скандалов, среди которых — нашумевшая стрельба в элитной гостинице Four Seasons.
