Умар Джабраилов, известный бизнесмен, ушедший из жизни, всегда был окружен слухами о ярких романах со знаменитостями, но при этом тщательно оберегал свою семейную жизнь от посторонних глаз. Хотя было известно, что он дважды связывал себя узами брака, оба раза заканчивавшимися разводом, информация о его бывших супругах оставалась практически недоступной. Однако теперь, спустя время, его дочери решили приоткрыть завесу этой тайны. Они поделились в социальных сетях редкими семейными снимками, на которых впервые можно увидеть их мать – вторую жену предпринимателя. Альвина, младшая дочь Джабраилова, недавно откровенно говорившая о своих отношениях с отцом, опубликовала трогательный пост, посвященный ему, сопроводив его уникальными кадрами из семейного фотоальбома. На одном из таких снимков, рядом с молодым Джабраиловым, крошечной Альвиной и её сестрой Данатой, предстает ослепительная блондинка. В комментариях к публикации Альвина подтвердила: "это их мать по имени Елена". Стоит отметить, что Даната ранее уже упоминала о ней, подчеркивая, что "Елена — русская с татарскими корнями".

Жизнь дочерей Джабраилова: Монако, Германия и личные отношения

Жизнь дочерей бизнесмена также полна малоизвестных фактов. Еще будучи совсем юными, они вместе с матерью переехали в живописное Монако, где получили прекрасное образование и провели свои детские годы. Позднее их путь привел в Германию. Сегодня 32-летняя Альвина предпочитает хранить свою личную жизнь в тайне, в то время как 36-летняя Даната счастливо состоит в отношениях с Дамианом фон Штауффенбергом, управляющим директором компании VS Medical.

Трагическая кончина и версии смерти

Трагическая весть о кончине Умара Джабраилова потрясла многих: 2 марта его тело было найдено в московских апартаментах. Это было не первой попыткой бизнесмена свести счеты с жизнью; в 2020 году его, к счастью, удалось спасти. Прощание с бывшим возлюбленным Ксении Собчак, которому на момент смерти было 67 лет, состоялось на его исторической родине в Чечне. Известно, что Джабраилов долгие годы боролся с глубокой депрессией и наркотической зависимостью, а последние годы жизни были омрачены финансовыми трудностями и потерей активов. Однако, несмотря на официальное заключение о самоубийстве, младшая дочь предпринимателя Альвина придерживается иной точки зрения. Она полагает, что "смерть отца могла быть насильственной" и связывает эту трагедию с его возможной причастностью к скандальному делу Джеффри Эпштейна – миллиардера, осужденного за секс-торговлю и совращение несовершеннолетних. Незадолго до гибели Джабраилова его фотография была обнаружена в широко обсуждаемых файлах этого педофила, что лишь усиливает подозрения.

Богатое прошлое и скандалы

Умар Джабраилов занимал значимые посты: он был бывшим сенатором от Чеченской Республики и возглавлял попечительский совет Московского музея современного искусства. В лихие 90-е его имя гремело как одного из самых состоятельных предпринимателей столицы. Однако его карьера не обошлась без громких скандалов, среди которых — нашумевшая стрельба в элитной гостинице Four Seasons.

Фотографии взяты из аккаунтов alvinasupernova, bydanata, umardzhabrailov в Instagram.