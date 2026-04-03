Известный миллиардер Олег Дерипаска, чье предложение о 12-часовом рабочем дне и шестидневной неделе для преодоления кризиса вызвало огромный резонанс, снова выступил с комментарием после обрушившейся на него волны критики в интернете. В ответ на всеобщее возмущение в социальных сетях, Дерипаска в своем Telegram-канале отреагировал весьма сдержанно, но с долей иронии: "Я вас услышал… Работа не волк, в лес не убежит…".

Стоит напомнить, что инициатива бизнесмена о введении шестидневной рабочей недели действительно спровоцировала шквал негативных откликов в онлайн-пространстве. Пользователи сети не остались в стороне, выражая свое недовольство: "Пусть работает больше, разве ему кто не даёт? Мы с нашими зарплатами при чём?".

Представляя свой проект, сам Дерипаска объяснил, что современный мир кардинально изменился, а текущий кризис стал следствием "тяжёлой трансформации: от глобальных возможностей, которые у нас были, — к региональным, со всевозможными ограничениями". Он настоятельно рекомендовал перейти на новый рабочий график — "с восьми до восьми, включая субботу", чтобы ускоренно преодолеть этот период "трансформации". Миллиардер также подчеркнул, что лично знаком с десятками людей, которые придерживаются такого режима еще с 90-х годов.

