После того, как Анна завершила карьеру на корте, она живет жизнью простой домохозяйки.

Три месяца назад в семье Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой случилось радостное событие: у супругов родился четвертый ребенок. Новорожденного сына назвали Ромео. В соцсетях Энрике поделился умилительными кадрами прогулки с малышом. В видео артист играет с сынишкой и называет его супергероем.

Ролик моментально растопил сердца миллионов поклонников музыканта. В комментариях они называют его «суперпапой» и самым любящим родителем на свете. Видео сняли старшие дети пары - Люси, Николас и Мари. В ролике 50-летний Энрике сидит с сыном на зеленой лужайке и поднимает его в воздух.

«У меня есть суперсила!» - шутливо произносит он за малыша.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас следуют неписаному правилу: счастье любит тишину. Супруги нечасто публикуют в соцсетях личные фотографии и видео, так что каждый семейный снимок, появившийся в их блоге, горячо обсуждается подписчиками.

После того, как Анна Курникова завершила карьеру на корте, она живет жизнью простой домохозяйки. Спортсменка почти не появляется на светских мероприятиях и, похоже, ей это нравится. Видимо, Анна устала все время находится в центре внимания поклонников и прессы, так что сейчас предпочитает приватность шумихе.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже больше 20 лет. Супруги познакомились в 2001 году, когда Анну пригласили сниматься в клипе Энрике. Между ними сразу пробежала искра. Правда, после съемок они почти месяц не виделись, прежде чем решили встретиться вновь.

Несмотря на то, что они так давно были вместе, Анна и Энрике долго не регистрировали свои отношения. Они поженились только в 2023 году. Торжество было тайным, на их свадьбе были только самые близкие люди.

В одном из интервью Анна рассказывала, что совершенно спокойно относится к своему достатку и звездному статусу. Она не требует какого-то особого отношения к своей персоне и вполне может обходиться малым. Курникова считает, что деньги, драгоценности и одежда люксовых брендов не делает человека счастливым.

«Я ведь из России приехала, из однокомнатной квартиры и вполне способна сама о себе позаботиться! Важно, что у тебя в сердце. Важно ночью спать спокойно, а утром без отвращения смотреть на себя в зеркало. Важно уметь выстраивать с людьми нормальные отношения», - считает Курникова.