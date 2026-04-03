Недавно 44-летний Андрей Аршавин, бывший капитан российской сборной по футболу, произвел фурор в TikTok, став центральной фигурой вирусного ролика от Daily Mail Sport. На видео спортсмен с задором отплясывает в Узбекистане, не стесняясь показать свои движения в компании Владислава Радимова.

"Мы думали, Андрей Аршавин привык танцевать только на поле", — так иронично подписало видео издание, намекая на яркие выступления экс-игрока лондонского "Арсенала".

Стоит напомнить, что Аршавин защищал цвета лондонского "Арсенала" с 2009 по 2013 год, перейдя туда из "Зенита" за внушительные 24 миллиона долларов. За время своего пребывания в клубе полузащитник провел 144 матча и 31 раз поразил ворота соперников.

Сейчас Андрей наслаждается отдыхом в солнечном Самарканде, активно делясь в соцсетях снимками на фоне великолепных местных достопримечательностей.

Скандал с бывшей женой

Между тем, стало достоянием общественности, что экс-супруга Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, ради которой футболист оставил телеведущую Юлию Барановскую с тремя детьми, теперь обязана выплатить два миллиона рублей за разрушения в арендованной квартире в Санкт-Петербурге.

Новая любовь и отцовство

В настоящее время 44-летний Андрей Аршавин счастлив в отношениях с новой избранницей, Анной Петрушиной, которая подарила ему полуторагодовалую дочь Еву. Их роман стал достоянием общественности летом 2024 года, когда пара была замечена во время совместного отдыха.

Большая семья футболиста

В общей сложности у бывшего игрока лондонского "Арсенала" шестеро детей. Помимо маленькой Евы, у Аршавина есть дочь и два сына от Юлии Барановской, а также дочь Есения от Алисы Казьминой. Примечательно, что в 2024 году стало известно о еще одном сыне от неизвестной женщины, которая, однако, отказалась указывать звездного отца в свидетельстве о рождении.

