Молодые родители, актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга, произвели фурор на ярмарке современного искусства, не только позируя для фотографов, но и участвуя в благотворительной акции.

Впервые после радостного события – рождения общей дочери – актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга вновь предстали перед публикой, выбрав для своего эффектного выхода ярмарку современного искусства. Эта звёздная пара, недавно познавшая счастье родительства, буквально сияла, привлекая всеобщее внимание.37-летняя звезда кино и 42-летний виртуоз не просто прошлись по красной дорожке, демонстрируя идиллию, но и с удовольствием присоединились к благотворительной акции, раскрасив арт-объект и подарив ему новую жизнь.

Свадьба и новая глава в жизни

Напомним, что Муцениеце и Дранга связали себя узами брака в августе 2025 года, когда актриса уже ждала ребёнка. В начале декабря того же года в их семье произошло пополнение – на свет появилась очаровательная дочка, имя которой пока держится в секрете. Для Петра это первый ребёнок, а для Агаты – третий: у неё уже есть сын и дочь от предыдущего брака с актёром Павлом Прилучным.

Эхо прошлого: скандальный развод и судебные тяжбы

Развод Агаты с Павлом Прилучным в 2020 году был громким и сопровождался публичными обвинениями актрисы в домашнем насилии и проблемах с алкоголем со стороны бывшего мужа. Сам Прилучный, в свою очередь, в одном из недавних интервью выразил недовольство тем, что Агата предпочитала карьеру домашнему уюту и воспитанию детей.

После разрыва экс-супруги долгое время судились по вопросам алиментов и места жительства их сына Тимофея. Напряжение дошло до того, что мальчик некоторое время проживал с отцом, вопреки желанию Агаты. Только недавно суд окончательно постановил, что Тимофей должен жить с матерью.

Напряжённые отношения и новые иски

Несмотря на решения суда, отношения между бывшими супругами остаются крайне напряжёнными. Павел, который уже успел обрести счастье в новом браке с Зепюр Брутян и воспитывает с ней общего сына, твёрдо намерен привлечь бывшую жену к уголовной ответственности за клевету. Эта история, кажется, ещё далека от завершения, продолжая держать в напряжении поклонников обеих звёзд.