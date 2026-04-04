Бьянка Цензори, неутомимая муза Канье Уэста, вновь взорвала социальные сети, опубликовав снимки с недавнего концерта своего супруга в Лос-Анджелесе. На этих кадрах 31-летняя жена эпатажного рэпера предстала перед публикой в облегающем голубом комбинезоне, который выгодно подчеркивал ее фигуру и отличался смелым глубоким декольте, дополненным высокими шпильками. Рядом с ней был замечен давний друг семьи, талантливый фотограф и дизайнер Гадир Раджаб, вместе с которым Бьянка пришла поддержать Канье на этом важном для него выступлении. Поклонники Бьянки не могли не заметить, что, несмотря на недавние заявления о желании сменить свой провокационный стиль, на концерте она осталась верна себе, вновь выбрав весьма дерзкий наряд.

Триумфальное возвращение Канье Уэста

Всего неделю назад супруг Бьянки, легендарный Канье Уэст, порадовал фанатов выпуском своего 12-го студийного альбома под названием "Bully". Это событие стало предвестником его долгожданного возвращения на сцену: первый концерт после перерыва состоялся именно в Лос-Анджелесе, где пара и была замечена. Впереди у Канье целый тур под интригующим названием "Ye: Homecoming", а это значит, что у преданных поклонников еще не раз появится шанс увидеть Бьянку рядом с ее знаменитым мужем на его выступлениях.

История любви и дерзких образов

Стоит напомнить, что в ноябре 2022 года Канье Уэст официально расторг брак с матерью своих четверых детей, Ким Кардашьян. Удивительно, но уже спустя месяц он связал себя узами брака с тогда еще практически неизвестной публике Бьянкой Цензори. С момента свадьбы стиль Бьянки претерпел невероятные изменения: она стала регулярно шокировать публику, появляясь на мероприятиях в нарядах, которые больше напоминали нижнее белье. С тех пор каждый ее выход в свет становится настоящим событием, мгновенно попадая в заголовки СМИ и стремительно "вирусясь" в социальных сетях.

Откровенное признание и поддержка

Прошлый год был полон слухов о возможном расставании пары, и Бьянка, не давая никаких комментариев, лишь подогревала любопытство публики. Однако в начале 2026 года она наконец-то нарушила молчание, дав откровенное интервью изданию Vanity Fair. В нем Цензори призналась, что ей и правда "надоело быть голой". Она также откровенно заявила: "хотя быть в браке с Канье непросто из-за его биполярного расстройства и зависимостей, но Уэст работает над собой, и Бьянка поддерживает его на пути к выздоровлению". Эти слова пролили свет на их непростые отношения и показали глубину поддержки Бьянки.

Вскоре после этого интервью мир узнал, что рэпер прошел курс лечения в элитном реабилитационном центре в Испании. Этот период оказался плодотворным: после выздоровления музыкант представил публике новый альбом, выпустил яркий клип и принял решение вернуться на большую сцену, прервав более чем годовой перерыв.