Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бьянка Цензори вновь поразила публику на концерте Канье Уэста: дерзкий образ в облегающем комбинезоне

Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Жена популярного рэпера снова оказалась в центре внимания, появившись на выступлении Канье в эффектном и весьма откровенном наряде, вызвавшем бурные обсуждения.

Бьянка Цензори, неутомимая муза Канье Уэста, вновь взорвала социальные сети, опубликовав снимки с недавнего концерта своего супруга в Лос-Анджелесе. На этих кадрах 31-летняя жена эпатажного рэпера предстала перед публикой в облегающем голубом комбинезоне, который выгодно подчеркивал ее фигуру и отличался смелым глубоким декольте, дополненным высокими шпильками. Рядом с ней был замечен давний друг семьи, талантливый фотограф и дизайнер Гадир Раджаб, вместе с которым Бьянка пришла поддержать Канье на этом важном для него выступлении. Поклонники Бьянки не могли не заметить, что, несмотря на недавние заявления о желании сменить свой провокационный стиль, на концерте она осталась верна себе, вновь выбрав весьма дерзкий наряд.

Бьянка Цензори и Гадир Раджаб

Триумфальное возвращение Канье Уэста

Всего неделю назад супруг Бьянки, легендарный Канье Уэст, порадовал фанатов выпуском своего 12-го студийного альбома под названием "Bully". Это событие стало предвестником его долгожданного возвращения на сцену: первый концерт после перерыва состоялся именно в Лос-Анджелесе, где пара и была замечена. Впереди у Канье целый тур под интригующим названием "Ye: Homecoming", а это значит, что у преданных поклонников еще не раз появится шанс увидеть Бьянку рядом с ее знаменитым мужем на его выступлениях.

История любви и дерзких образов

Стоит напомнить, что в ноябре 2022 года Канье Уэст официально расторг брак с матерью своих четверых детей, Ким Кардашьян. Удивительно, но уже спустя месяц он связал себя узами брака с тогда еще практически неизвестной публике Бьянкой Цензори. С момента свадьбы стиль Бьянки претерпел невероятные изменения: она стала регулярно шокировать публику, появляясь на мероприятиях в нарядах, которые больше напоминали нижнее белье. С тех пор каждый ее выход в свет становится настоящим событием, мгновенно попадая в заголовки СМИ и стремительно "вирусясь" в социальных сетях.

Бьянка Цензори

Откровенное признание и поддержка

Прошлый год был полон слухов о возможном расставании пары, и Бьянка, не давая никаких комментариев, лишь подогревала любопытство публики. Однако в начале 2026 года она наконец-то нарушила молчание, дав откровенное интервью изданию Vanity Fair. В нем Цензори призналась, что ей и правда "надоело быть голой". Она также откровенно заявила: "хотя быть в браке с Канье непросто из-за его биполярного расстройства и зависимостей, но Уэст работает над собой, и Бьянка поддерживает его на пути к выздоровлению". Эти слова пролили свет на их непростые отношения и показали глубину поддержки Бьянки.

Вскоре после этого интервью мир узнал, что рэпер прошел курс лечения в элитном реабилитационном центре в Испании. Этот период оказался плодотворным: после выздоровления музыкант представил публике новый альбом, выпустил яркий клип и принял решение вернуться на большую сцену, прервав более чем годовой перерыв. Источник фото: Instagram-аккаунт Бьянки Цензори.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео