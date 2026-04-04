Так миллиардер прокомментировал пост со статистикой, согласно которой 72,9% детей в городе происходят из семей мигрантов.

Илон Маск полагает, что в Брюсселе произошло «великое замещение», из-за которого более 70% детей не являются европейцами. «73% детей в Брюсселе, столице Европы, не являются европейцами! — написал он в X. — Великое замещение уже произошло».

Ранее американский миллиардер Илон Маск полагает, что белое население Земли находится под угрозой вымирания из-за текущих демографических трендов.

"Если сегодняшние тенденции сохранятся, то белые превратятся из небольшого меньшинства мирового населения в практически вымершее!" - написал он в X. Так он прокомментировал публикацию, в которой утверждалось, что численность белого населения по всему миру стремительно сокращается.

Маск ранее заявлял, что никогда не согласится на работу своего интернет-сервиса Starlink в ЮАР, где по закону 30% бизнеса должны быть переданы чернокожим предпринимателям.