Супермодель Наталья Водянова вновь оказалась в центре внимания, но не ради модного показа, а по очень важной причине! Она совершила публичный выход во Франции в рамках Всемирного дня осведомлённости об аутизме – теме, которая глубоко затрагивает её сердце и является фокусом её благотворительного фонда "Обнажённые сердца".

Будучи амбассадором известного бренда Guerlain, Наталья посетила "Косметическую долину" в живописном Шартре, Франция, где расположены производственные мощности многих французских косметических гигантов. Здесь её ждала особенная встреча: супермодель пообщалась с несколькими сотрудниками, страдающими аутизмом, которые успешно трудятся на производстве средств по уходу за кожей Guerlain. Эти люди – участники замечательной программы Dispositif Human, цель которой – предоставить людям с тяжёлой формой аутизма те же возможности для профессионального и личностного развития, что и всем остальным работникам.

История фонда "Обнажённые сердца" началась в 2005 году, и для Натальи это не просто работа, а личная миссия: её собственная сестра родилась с тяжёлой формой аутизма. Фонд неустанно помогает людям с этим диагнозом, стремясь создать для них более инклюзивный мир. В прошлом году модель с размахом отметила юбилей своего детища в Дубае, собрав вокруг себя близких и единомышленников, включая мужа Антуана Арно, Ульяну Сергеенко, Яну Рудковскую, Ксению Собчак и других известных гостей.

Наталья Водянова активно участвует в различных мероприятиях и тесно сотрудничает с модными домами, входящими в престижный конгломерат LVMH (к которому, к слову, относится и Guerlain). Неудивительно, ведь этим гигантом владеет Бернар Арно – отец её мужа и один из богатейших людей планеты.

Личная жизнь супермодели

44-летняя супермодель уже более пяти лет счастлива в браке с Антуаном Арно, сыном Бернара Арно. Их роман начался ещё в 2011 году, и с тех пор их семья значительно пополнилась. В 2014 году у пары родился сын Максим, а спустя два года – второй сын, Роман. Помимо общих детей, у Натальи есть ещё трое наследников от первого брака с Джастином Портманом: сыновья Лукас и Виктор, а также очаровательная дочь Нева.

