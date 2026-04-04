Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Lifenews
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
В день, когда звезде сериала "Моя прекрасная няня" могло бы исполниться 55 лет, её близкие опубликовали нежные архивные фотографии, вспоминая актрису, ушедшую из жизни в 2024 году после борьбы с онкологическим заболеванием.

3 апреля Анастасия Заворотнюк могла бы праздновать свой 55-й день рождения. В память о любимой актрисе, звезде культового сериала "Моя прекрасная няня", её родные и близкие опубликовали в социальных сетях серию редких архивных снимков, сделанных талантливым фотографом Екатериной Цветковой.

"55 лет. Такая тихая сегодня эта дата, но всё такая же памятная и светлая. Наша Настя — бесконечный источник любви и мудрости. И все, кому удалось с ним соприкоснуться, всегда будут это помнить. Потому что, безусловно, есть абсолютно незаменимые люди. И пусть энергия нашей Насти для всех, кто был с ней рядом или знал через экран, превратится в особое вдохновение жить. Так, как это удавалось ей. С земным Днем рождения, наш добрый Ангел!", — написали родные актрисы в публикации на своей странице в Instagram.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет, после мужественной и продолжительной борьбы с раком мозга. Страшный диагноз стал известен осенью 2019 года, спустя год после рождения её младшей дочери Милы, отцом которой является супруг актрисы, фигурист Пётр Чернышёв. На протяжении всего периода болезни информация о состоянии здоровья Анастасии оставалась крайне скудной. Многие считают, что это было заслугой Петра, который приложил максимум усилий, чтобы оградить жену от лишних переживаний и внимания. Фигурист был рядом с любимой до самого конца, она скончалась на его руках в хосписе. 1 июня актриса была похоронена на Троекуровском кладбище.

Младшей дочери Анастасии и Петра, Миле, сейчас семь лет. Девочка проявляет талант к фигурному катанию, следуя по стопам отца, и однажды даже вышла с ним на лёд, чтобы почтить память своей знаменитой мамы. Помимо Милы, у Анастасии Заворотнюк есть двое взрослых детей от предыдущих браков: 29-летняя дочь Анна и 24-летний сын Майкл. В прошлом году Анна подарила Анастасии внука, появившегося на свет незадолго до дня рождения её матери.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео