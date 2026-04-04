В день, когда звезде сериала "Моя прекрасная няня" могло бы исполниться 55 лет, её близкие опубликовали нежные архивные фотографии, вспоминая актрису, ушедшую из жизни в 2024 году после борьбы с онкологическим заболеванием.

3 апреля Анастасия Заворотнюк могла бы праздновать свой 55-й день рождения. В память о любимой актрисе, звезде культового сериала "Моя прекрасная няня", её родные и близкие опубликовали в социальных сетях серию редких архивных снимков, сделанных талантливым фотографом Екатериной Цветковой.

"55 лет. Такая тихая сегодня эта дата, но всё такая же памятная и светлая. Наша Настя — бесконечный источник любви и мудрости. И все, кому удалось с ним соприкоснуться, всегда будут это помнить. Потому что, безусловно, есть абсолютно незаменимые люди. И пусть энергия нашей Насти для всех, кто был с ней рядом или знал через экран, превратится в особое вдохновение жить. Так, как это удавалось ей. С земным Днем рождения, наш добрый Ангел!", — написали родные актрисы в публикации на своей странице в Instagram.

Память о светлой жизни

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет, после мужественной и продолжительной борьбы с раком мозга. Страшный диагноз стал известен осенью 2019 года, спустя год после рождения её младшей дочери Милы, отцом которой является супруг актрисы, фигурист Пётр Чернышёв. На протяжении всего периода болезни информация о состоянии здоровья Анастасии оставалась крайне скудной. Многие считают, что это было заслугой Петра, который приложил максимум усилий, чтобы оградить жену от лишних переживаний и внимания. Фигурист был рядом с любимой до самого конца, она скончалась на его руках в хосписе. 1 июня актриса была похоронена на Троекуровском кладбище.

Дети Анастасии Заворотнюк

Младшей дочери Анастасии и Петра, Миле, сейчас семь лет. Девочка проявляет талант к фигурному катанию, следуя по стопам отца, и однажды даже вышла с ним на лёд, чтобы почтить память своей знаменитой мамы. Помимо Милы, у Анастасии Заворотнюк есть двое взрослых детей от предыдущих браков: 29-летняя дочь Анна и 24-летний сын Майкл. В прошлом году Анна подарила Анастасии внука, появившегося на свет незадолго до дня рождения её матери.