Девятнадцатилетняя Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, буквально ошеломила фанатов, продемонстрировав поразительное сходство со своей звездной мамой. Волну обсуждений спровоцировал тизер нового музыкального видео южнокорейской исполнительницы Даён на трек What’s a Girl to Do, в котором приняла участие Шайло. Внимательные зрители мгновенно узнали ее, несмотря на то, что девушка мелькнула в кадре всего на несколько секунд. Этого краткого появления оказалось вполне достаточно, чтобы все заметили ее невероятное сходство с Анджелиной Джоли.

Поразительное сходство

"Буквально вылитая мама, боже мой", "Чёрт возьми, роскошные мамины гены очень сильны", "Это Шайло? Не могу поверить, я думала это молодая Джоли!", "Как две капли. Её глаза и губы — взяла все лучшие мамины черты", — пишут люди. При этом некоторые комментаторы отметили, что Шайло похожа и на Брэда Питта: "Она похожа одновременно на Энджи и Брэда. Идеальное сочетание", "В этом ролике я больше вижу Брэда Питта из "Знакомьтесь: Джо Блэк", "75% — Брэд Питт, 25% — Анджелина Джоли".

Талант или известность?

Однако не обошлось и без легкой доли скептицизма: часть зрителей задалась вопросом, что именно послужило ключом к успеху Шайло – ее несомненный талант или всемирно известная фамилия. Агентство певицы оперативно отреагировало на домыслы, уточнив, что кастинг проводился абсолютно открыто, и выбор кандидатов основывался исключительно на их профессиональных данных. По их утверждению, личность Шайло выяснилась уже после завершения съемок, совершенно случайно. Известно, что Шайло уже на протяжении многих лет посвящает себя танцам, и, согласно инсайдерским данным, она воспринимает это не просто как увлечение, а как "дело всей своей жизни". В интернете часто можно найти видеозаписи ее выступлений, демонстрирующие ее мастерство.

Семейные узы и личная жизнь

Шайло является старшей биологической дочерью культовой пары Анджелины Джоли и Брэда Питта. Помимо нее, у актеров есть еще 17-летние близнецы Нокс и Вивьен, а также трое усыновленных детей. Джоли и Питт официально расторгли брак в конце 2024 года, завершив двухлетний период совместной жизни и восемь лет изнурительных судебных разбирательств, последовавших за их расставанием. В настоящее время 62-летний Брэд Питт состоит в отношениях с дизайнером украшений и фитнес-тренером Инес де Рамон, тогда как 50-летнюю Анджелину Джоли ранее подозревали в романтической связи с актером Луи Гаррелем, хотя ее представители оперативно опровергли эти домыслы.