Врач раскрыл влияние кофе на плотность костей

Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач раскрыл влияние кофе на плотность костей
ФОТО: Freepik

Терапевт: сам по себе кофе редко становится причиной развития остеопороза.

Терапевт Александр Козлов рассказал, может ли из-за употребления кофе развиться остеопороз.

Врач заявил, что кофеин действительно может влиять на плотностью костной ткани, однако эта связь значительно сложнее, чем принято считать. Козлов пояснил, что кофеин оказывает умеренный мочегонный эффект, а также может немного снижать всасывание кальция в кишечнике и ускорять его выведение почками. При этом масштаб этих потерь часто переоценивается.

По словам специалиста, из-за одной чашки кофе теряется всего около двух-шести миллиграммов кальция, тогда как в стакане молока содержится порядка 300 миллиграммов этого вещества. То есть влияние кофеина на кальциевый баланс в большинстве случаев минимально, уточнил доктор.

Козлов подчеркнул: сам по себе кофе крайне редко становится причиной развития остеопороза. «Риски возрастают при сочетании нескольких факторов. Например, при дефиците кальция в рационе кофемана. Второй момент — злоупотребление: речь идет о регулярном употреблении более четырех-пяти чашек крепкого кофе в день. Третья группа риска — женщины в период постменопаузы, когда из-за гормональных изменений костная ткань становится более уязвимой», — объяснил специалист.

