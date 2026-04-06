Проблемы со сном — не всегда безобидная усталость или стресс. Неврологи предупреждают: некоторые нарушения могут быть ранними признаками серьезных изменений в работе мозга, включая деменцию.

Специалисты отмечают, что сон напрямую связан с состоянием нервной системы. Во время ночного отдыха активизируется так называемая глифатическая система — она очищает мозг от токсинов, включая бета-амилоид, который связывают с развитием деменции. Если структура сна нарушается, этот процесс может давать сбои.

Кроме того, именно во сне происходит закрепление воспоминаний. Нарушения глубоких фаз отдыха способны негативно влиять на память и когнитивные функции.

Резкая и тяжелая бессонница

Если бессонница возникает внезапно и сопровождается выраженными трудностями с засыпанием, частыми пробуждениями и сильной дневной усталостью, это повод насторожиться. Такие изменения могут быть связаны с нарушением работы участков мозга, отвечающих за цикл сна и бодрствования.

Сбившийся режим: сон днем, бодрствование ночью

Нарушение циркадных ритмов приводит к тому, что человек начинает путать день и ночь. Возникают эпизоды дезориентации, беспокойства и частые пробуждения. По словам специалистов, это может быть связано с поражением «биологических часов» мозга.

Активные действия во сне

Крики, резкие движения, попытки «участвовать» в происходящем во сне — тревожный симптом. Такое поведение может указывать на нарушения фазы быстрого сна и иногда предшествует развитию нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Паркинсона.

Ночные пробуждения и блуждание

Беспокойство, частые подъемы среди ночи и ощущение внутреннего напряжения также могут сигнализировать о проблемах. Нарушенный сон ухудшает способность мозга «очищаться», что со временем может отражаться на когнитивных функциях.

Важно помнить

Врачи подчеркивают: сами по себе нарушения сна не являются диагнозом. Однако если такие симптомы сохраняются или усиливаются, стоит обратиться к специалисту.

Ранняя диагностика помогает вовремя выявить возможные проблемы и снизить риски серьезных последствий.