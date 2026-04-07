Россию готовят к развалу, как СССР. Российский депутат Делягин не побоялся и выложил пост: "Власть не пойми что делает".

Депутат российской Госдумы Михаил Делягин, советник руководителя фракции партии «Справедливая Россия» выложил пост – рассуждения пользователя Сети о том, что творится в РФ. Он написал в своем телеграм-канале, цитата:

"Кстати, это одна из вполне рабочих версий происходящего в РФ, причем другим версиям не противоречащая, нам пишут:

«Приехал сегодня к бате и за стаканом чая начался у меня нытинг. ВПН блочат, телегу блочат, власть непойми что делает...

А батя у меня уже в том возрасте, что нах ему этот интернет ваш не нужен. Но послушав меня некоторое время он резко сказал Стоп. Ты же мне про сухой закон и развал Союза рассказываешь. Смотри как там было то. Любит он конспирологию.

Чтобы Союз развалить, для начала они начали непопулярную войну. Долго она шла. За это время и бюджет отощал и народ в армии разочаровался.

Потом они начали странные законы принимать. За тунеядство, за любые проявления инакомыслия итд закрутили гайки. Это чтобы народ в правительстве разочаровался.

Ну и последним делом добили всё сухим законом. Угробили целую отрасль в которой люди работали и главное убили возможность людей нормально расслабляться. Пить после этого меньше не стали, но стали пить что угодно и по тихушечному. Сроки стали давать за торговлю алкоголем. Слепнуть стали от суррогата. Ну все как в твоём ВПН когда люди готовы непонятно кому довериться только бы обойти запреты.

Ну а потом когда недоверие к власти достигло пика, когда ни народ ни армия больше не хотели такой власти и лучше кто угодно только не они и случился переворот. И заметь почти бескровно. Это как же нужно задолбать всех чтобы за страну никто не вышел?

И главное все это всегда делалось с посылом что все ради народа и страны делается. Заметь и сейчас так. Все чтобы оградить людей от тлетворного влияния водки запада. Вот увидишь, они один раз уже это сделали, сейчас просто повторяют.

Я конечно посмеялся. Ну да, совпадений много. Долгое СВО, пустой бюджет, дебильные законы и запреты, разочарование народа. Совпадений много конечно но это просто случайность... Или нет?!»

