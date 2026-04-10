Арине, дочери известной 39-летней Елены Перминовой и 66-летнего миллиардера Александра Лебедева, недавно исполнилось двенадцать лет. По этому радостному поводу бывшие возлюбленные вновь собрались вместе, устроив тёплый семейный ужин для своих детей в одном из уютных московских ресторанов. Разделить этот особенный момент с именинницей пришли её любимые братья — Никита, Егор и Александр, а также сестра Елены, Александра Кириенко, со своим сыном Артёмом. Вся большая и дружная семья с радостью позировала для памятных снимков.

Праздничный ужин в кругу семьи

Помимо ресторанного торжества, дома Арину ждал ещё один волшебный сюрприз от родителей: её комната была украшена невероятным "тортом" из розовых воздушных шаров и, конечно же, множеством подарков.

Домашний сюрприз и трогательные признания

"Моей девочке 12 лет. Как сейчас помню этот день, когда узнала, что снова стану мамой, Правда, случилось это на сроке три месяца, поэтому беременность пролетела как миг. Долго не могла в это поверить, потому что заполучить девочку от Александра казалось невыполнимым. Моя красивая и цветущая девочка. Люблю тебя", — написала Перминова в соцсетях.

Стоит отметить, что Елена Перминова и миллиардер Александр Лебедев состояли в отношениях на протяжении почти двадцати лет, прежде чем их пути разошлись в конце 2024 года. За годы их совместной жизни инфлюенсер подарила Александру четверых прекрасных детей. Впрочем, вскоре после их расставания стало известно, что Елена обрела новое счастье: она начала встречаться с молодым манекенщиком Тарасом Романовым, который младше её на десять лет. Совсем недавно в её соцсетях появились намёки на возможную помолвку с новым избранником.

Новая глава в личной жизни Елены

Тарас Романов уже давно стал частью жизни Елены и её детей — они вместе путешествовали, проводя время на Бали, где, к примеру, встретили прошлый Новый год. Однако Александр Лебедев в одном из интервью признался, что ничего не знает о новых отношениях матери своих детей и не следит за её активностью в социальных сетях.

