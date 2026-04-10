Юридическая машина компании "НЛ Континент", совладельцем которой является именитый миллиардер Роман Товстик, пришла в движение: они подали в суд на популярную телеведущую Викторию Боню! Причиной стало её смелое видео, где Боня открыто сравнила бизнес-модель этого производителя БАДов с настоящей финансовой пирамидой. О столь громком событии первым сообщил вездесущий телеграм-канал Baza.

История обвинений

По данным того же источника, в далёком 2018 году Виктория Боня весьма активно продвигала продукцию "НЛ Континент" в своём блоге, расхваливая её достоинства. Однако, судя по всему, со временем её энтузиазм угас, и сотрудничество пришло к полному разочарованию. Не секрет, что компанию Товстика и раньше не раз упрекали за чрезмерно агрессивные методы маркетинга, вызывающие вопросы у многих.

Судебные прецеденты

Важно подчеркнуть, что для "НЛ Континент" это не первый опыт судебных тяжб с публичными личностями. В 2020 году компания уже подавала иски против целых 17 блогеров, которые смело публиковали видеоразоблачения в своих социальных сетях. Тогда они называли фирму "всероссийской аферой" и даже "тоталитарной сектой", а также высказывали серьёзные претензии к составу продукции. Однако судебная экспертиза встала на сторону компании, признав критику блогеров необоснованной, и суд обязал их удалить все обвинительные ролики.

Что происходит сейчас

Пока что ни Виктория Боня, ни Роман Товстик не дали официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации – интрига нарастает! Интересно, что сама телеведущая не так давно уже была инициатором судебного разбирательства, подав в суд на Аврору Кибу, бывшую возлюбленную Григория Лепса. Причиной стали резкие слова Кибы о том, что Боня якобы "начинала с того, что продавала своё тело женатым за три тысячи евро". Вскоре после этого в конфликт активно включилась и мать 19-летней Авроры, которая, будучи бывшей подругой Бони, пригрозила "подать встречный иск" против неё. Эта история явно имеет продолжение.

