На фоне трагедии в затопленном Дагестане Ксения Бородина оказалась в центре скандала. Всего одно сообщение вызвало шквал критики в адрес ведущей. И звезда «Дома‑2» молчать не стала.

Бородина попала в Дагестан в период наводнений. Разумеется, пользователи Сети написали Ксении, что она выбрала не самый удачный момент для путешествия в республику. И вот что на это ответила звезда в личном блоге в Instagram:

«Ребят, ну вот эти сообщения бодряка не дают, если честно! Ну заканчивайте! У нас все отлично, мы большой компанией, у нас веселый гид, мы вкусно едим и успели уже много посмотреть. Еще много, что не выложила! To упреки, что по России вам мало путешествий, прилетела, опять надо ныть. На погоду я влиять не могу!»

Теперь, когда в Сети закономерно начали критиковать Ксению, она нашла виноватых - журналистов и блогеров, которых назвала «желтушниками». Мол, ее слова вырваны из контекста. Более того, по утверждению звезды, пост она делала до начала наводнения. Также Бородина принесла соболезнования тем, кого коснулось ЧП. Показала она и ужасные кадры с места событий.

«Хочу выразить глубокие соболезнования всем семьям, кто пострадал в Дагестане. Я приехала сюда после первой волны прорыва дамбы с честной целью - показать детям и вам красоту этого края и, конечно, тем самым показать, что это туристическое место, что тут безопасно и хорошо. Никто мне за это не платил и ничего не обещал, как писали некоторые! Никто не знал о второй волне, и мне очень тяжело от того, что произошло. Мы вчера за 40 минут до трагедии проезжали это место, и как раз в сторис оно и попало, село Мамедкала. Сейчас моя задача поделиться проверенной информацией и объединить нас, чтобы помочь!» — заявила Бородина.

Разумеется, новые публикации Ксении о ее переживаниях из‑за трагедии в Дагестане далеко не всех впечатлили. В Сети все еще появляется критика в адрес бывшей ведущей «Дома‑2». «Ксения Бородина тоже не обладает гениальностью, но еще и исключительной душевной тупости баба, несмотря на всю свою психологию», — пишет Telegram-канал «Героиня Татлер».