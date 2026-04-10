Поклонники обсуждают перемены во внешности Елены Прокловой. Заслуженная артистка России внезапно появилась в шоу Леры Кудрявцевой.

Елена Проклова, обсуждая скандальный развод Дмитрия Диброва с четвертой женой Полиной, заявила, что шоумен взял в жены "нетронутую девочку" и сделал из нее женщину с "определенными привычками, надеждами и пониманием, что такое хорошо и что такое плохо". По мнению актрисы, сам Дибров "мачо и интеллектуал", а Полине было скучно с таким мужем.

"Ты всегда красив, подтянут, интеллектуален, воспитан, окультурен всем тем, что ты знаешь, можешь классиков цитировать круглосуточно. Но от этого же можно сойти с ума. И кем она должна была ощущать себя рядом с тобой?" - высказалась актриса в студии программы "Секрет на миллион" на НТВ.

Также Проклова предположила, что Полина, которая моложе Диброва почти на 30 лет, вероятно, захотела мужа помоложе. Кинозвезда сказала телеведущему, что он старый.

"Любой мужчина в определенном возрасте стремится к каким-то новым ощущениям, молодому телу. Но ведь и молодое тело хочет молодое тело. Ты старый", - заявила 72-летняя звезда фильма "Будьте моим мужем".

Поклонники согласились с Еленой Игоревной. При этом многие обратили внимание на то, как она выглядит. "А по внешности Прокловой еще не прошлись? Что-то она сдала", "Ей 72 года. Выглядит на свои", "Она пластическую операцию делала. По идее, лучше должна выглядеть. Как будто ей наплевать стало на себя", "Пластика пять-восемь лет держится. Она к 60-летию ее делала", - делится оторопевшая публика.

Напомним, в 2022 году на новогодние праздники артистку разбил инсульт. Проклова рассказывала, что очень плохо себя чувствовала. Удар настиг ее во время гастролей в Санкт-Петербурге. "Я не могла ни встать, ни сесть, ни поднять голову. Меня рвало. Я для себя попрощалась с жизнью", - вспоминала знаменитость.

Артистка долго восстанавливалась. Она изменилась до неузнаваемости. "Мозги остались в форме, помню все свои роли и монологи. Двигательная способность не была поражена, так что я хожу и двигаюсь нормально", - рассказывала звезда.

Свой инсульт она называет тяжелейшим испытанием. "Каждое утро я действительно благодарю Господа за то, что проснулась и у меня есть еще один день жизни. Точнее, каждый день воспринимаю как целую жизнь", - резюмировала звезда экрана.