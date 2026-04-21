В деле Анны Седоковой, обвиняемой в доведении до самоубийства Яниса Тиммы, произошел важный прорыв: суд официально принял материалы. Об этом сообщила адвокат семьи погибшего баскетболиста.

Прогресс в скандальном деле

Маргарита Гаврилова поделилась свежими новостями о ходе резонансного дела, подробно рассказав о текущем этапе. Она заявила: «Дорогие мои, есть движение! Сегодня наше дело поступило и официально зарегистрировано в Останкинском районном суде города Москвы. Судья Сырчина Е. В.».

Юрист пояснила, что это означает конец долгих перемещений между инстанциями. Документы наконец-то дошли, произошло распределение, и судья назначен. «Это уже не стадия выяснений и не игра в пинг-понг с подсудностью. Это старт нормального судебного процесса. Да, времени ушло прилично! Но мы потеряли его не по своей воле! И в таких историях это, к сожалению, классика жанра», — добавила она.

Обращение к оппонентке

Адвокат напрямую обратилась к известной певице, которую семья Яниса Тиммы считает ответственной за произошедшую трагедию. Гаврилова подчеркнула: «Когда одна сторона делает все, чтобы не встречаться в суде, процесс начинает жить своей отдельной жизнью».

Однако, по ее словам, ситуация кардинально изменилась: «Сейчас ситуация изменилась. Суд принял дело! Значит дальше будет конкретика. Заседания, позиции, доказательства. Все то, ради чего мы туда и шли!».